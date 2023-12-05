دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدارة والحدود يهزم طنطا بثلاثية
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 18:41
كتب : رضا السنباطي
حافظ بتروجت على صدارة ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة 11 من المسابقة.
واختتمت اليوم الثلاثاء منافسات الجولة 11 من دوري المحترفين.
وأقيمت 10 مباريات في الجولة 11 شهدت 7 انتصارات و4 تعادلات.
وواصل بتروجت نتائجه الإيجابية بالفوز على بروكسي بنتيجة3 -0.
فيما حسم حرس الحدود قمة مباريات الجولة بالفوز على طنطا بنتيجة 3-1.
وجاءت نتائج الجولة11 كالتالي:
حرس الحدود 3-1 طنطا
النجوم 2-1 النصر للتعدين
وي 2-1مصر للمقاصة
مكادي 0-1 لافيينا
أسوان 0-0 بترول أسيوط
بتروجت 3-0 بروكسي
غزل المحلة 0-0 راية
دكرنس 0-1 السكة الحديد
جمهورية شبين 0-0 وادي دجلة
القناة 0-0 ابو قير للأسمدة
هدافو المسابقة بعد مرور 11 جولة
إسماعيل بامبا بتروجت 7 أهداف
نانا أنتوي طنطا 6 أهداف
محمود ممدوح حرس الحدود 6 أهداف
محمد النجيلي حرس الحدود 5 أهداف
عمار شرف الدين بروكسي 5 أهداف
حسام بركات بروكسي 5 أهداف
محمد عاطف طنطا 5 أهداف
أحمد سالم لافيينا 5 أهداف.