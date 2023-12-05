دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدارة والحدود يهزم طنطا بثلاثية

مكادي يقبل استقالة عثمان أحمد عثمان

دوري المحترفين - 6 بطاقات حمراء.. ووادي دجلة يتصدر بعد الجولة العاشرة

الدرجة الثانية ب - القزازين يواصل مفاجآته.. والترسانة يستفيد من انسحاب التليفونات

الدرجة الثانية ب – بيان من تليفونات بني يوسف بعد انسحاب لاعبي الفريق من مباراة الترسانة