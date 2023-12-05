دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدارة والحدود يهزم طنطا بثلاثية

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 18:41

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حافظ بتروجت على صدارة ترتيب دوري المحترفين بعد ختام الجولة 11 من المسابقة.

واختتمت اليوم الثلاثاء منافسات الجولة 11 من دوري المحترفين.

وأقيمت 10 مباريات في الجولة 11 شهدت 7 انتصارات و4 تعادلات.

أخبار متعلقة:
مران بيراميدز – تدريبات بدنية وخططية.. وموعد انضمام عبد الله السعيد للقاء صنداونز مران الزمالك – رسالة من معتمد جمال للاعبين.. وتصعيد لاعبين من فريق الشباب "هذه روح الروح" كوكا يسجل هاتريك في كأس تركيا متضامنا مع شهيدة غزة إلى المركز الثالث.. طلائع الجيش يفوز على بلدية المحلة بثنائية

وواصل بتروجت نتائجه الإيجابية بالفوز على بروكسي بنتيجة3 -0.

فيما حسم حرس الحدود قمة مباريات الجولة بالفوز على طنطا بنتيجة 3-1.

وجاءت نتائج الجولة11 كالتالي:

حرس الحدود 3-1 طنطا

النجوم 2-1 النصر للتعدين

وي 2-1مصر للمقاصة

مكادي 0-1 لافيينا

أسوان 0-0 بترول أسيوط

بتروجت 3-0 بروكسي

غزل المحلة 0-0 راية

دكرنس 0-1 السكة الحديد

جمهورية شبين 0-0 وادي دجلة

القناة 0-0 ابو قير للأسمدة

هدافو المسابقة بعد مرور 11 جولة

إسماعيل بامبا بتروجت 7 أهداف

نانا أنتوي طنطا 6 أهداف

محمود ممدوح حرس الحدود 6 أهداف

محمد النجيلي حرس الحدود 5 أهداف

عمار شرف الدين بروكسي 5 أهداف

حسام بركات بروكسي 5 أهداف

محمد عاطف طنطا 5 أهداف

أحمد سالم لافيينا 5 أهداف.

الدرجة الثانية دوري المحترفين
نرشح لكم
دوري المحترفين - مكادي يبدأ مفاوضاته مع محمد صلاح لقيادة الفريق مكادي يقبل استقالة عثمان أحمد عثمان دوري المحترفين - حرس الحدود يهزم طنطا.. وسكولز يقود لافيينا لفوز صعب أمام مكادي دوري المحترفين - اتحاد الكرة يعدل مواعيد مباريات الجولة الـ 12 دوري المحترفين - 6 بطاقات حمراء.. ووادي دجلة يتصدر بعد الجولة العاشرة اتهامات بالفساد والوساطة.. مدرب بني سويف يكشف كواليس الانسحاب والشركة الراعية ترد ببلاغ الدرجة الثانية ب - القزازين يواصل مفاجآته.. والترسانة يستفيد من انسحاب التليفونات الدرجة الثانية ب – بيان من تليفونات بني يوسف بعد انسحاب لاعبي الفريق من مباراة الترسانة
أخر الأخبار
مؤتمر جوارديولا: سنفوز بالدوري الإنجليزي.. لكن هذا ما يقلقني 8 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - الإسماعيلي (1) - (0) البنك الأهلي.. سيراميكا (0) - (0) إنبي.. جووول عالمي 47 دقيقة | الدوري المصري
دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدارة والحدود يهزم طنطا بثلاثية 57 دقيقة | القسم الثاني
مؤتمر كلوب: لن أدرب لاعبا مثل صلاح مجددا.. ولا أفكر في لقب الدوري الآن 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي.. وبامبو أساسي لـ البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
التشكيل - ريان في هجوم سيراميكا.. وكابو وقفة يقودان إنبي ساعة | الدوري المصري
مران بيراميدز – تدريبات بدنية وخططية.. وموعد انضمام عبد الله السعيد للقاء صنداونز ساعة | الكرة الإفريقية
مران الزمالك – رسالة من معتمد جمال للاعبين.. وتصعيد لاعبين من فريق الشباب ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر