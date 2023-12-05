التشكيل - ياو أنور يقود هجوم الإسماعيلي.. وبامبو أساسي لـ البنك الأهلي
الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 18:35
كتب : FilGoal
يعول إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي على ياو انور في قيادة هجوم فريقه أمام البنك الأهلي.
ويلعب الإسماعيلي أمام البنك الأهلي ضمن الجولة الثامنة من الدوري.
وجاء تشكيل الإسماعيلي لمواجهة البنك الأهلي كالتالي:
الحارس: أحمد عادل عبد المنعم
الدفاع: حمدي النقاز - محمد نصر - إياد العسقلاني - محمد دسوقي
الوسط: محمد عبد السميع - محمد بيومي - مروان حمدي - عمر الساعي
الهجوم: عبد الرحمن مجدي - ياو أنور.
في المقابل يعتمد طارق مصطفى مدرب البنك الأهلي على الثلاثي كريم بامبو وأسامة فيصل وأحمد مدبولي في قيادة هجوم فريقه.
وجاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: إسحاق يعقوب - أيمن أشرف - أمير مدحت - محمد بسيوني
خط الوسط: سيرج أكا - سعيدو سيمبوري
أمامهما: عماد فتحي - أحمد مدبولي - كريم بامبو
خط الهجوم: أسامة فيصل.