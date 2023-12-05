التشكيل - ريان في هجوم سيراميكا.. وكابو وقفة يقودان إنبي

أعلن كل من أيمن الرمادي مدرب سيراميكا كليوباترا وطارق مصطفى مدرب إنبي تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب سيراميكا كليوباترا مع طلائع الجيش على ملعب المقاولون العرب في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

ويلعب سيراميكا كليوباترا بأحمد ياسر ريان في خط الهجوم، بينما يقود أحمد أمين قفة ورفيق كابو هجوم إنبي.

وجاء تشكيل سيراميكا بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد بسام.

الدفاع: أحمد هاني – أحمد رمضان – رجب نبيل – محمد شكري.

الوسط: محمد إبراهيم محمد توني – محمد عادل.

الهجوم: صديق أوجولا – أحمد ياسر ريان – محمود عبد الحفيظ زلاكة.

بينما جاء تشكيل إنبي كالتالي:

الحارس: عبد العزيز البلعوطي.

الدفاع: مروان داوود – أحمد صبيحة – أحمد كالوشا – محمد حامد – محمد حمدي.

الوسط: أحمد العجوز – زياد كمال – مصطفى دويدار.

الهجوم: رفيق كابو – أحمد أمين قفة.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن إنبي صاحب المركز الـ 12.