مران الزمالك – رسالة من معتمد جمال للاعبين.. وتصعيد لاعبين من فريق الشباب

عقد معتمد جمال المدير الفني المؤقت للزمالك جلسة مع لاعبي الفريق خلال مران اليوم الثلاثاء.

وهنأ معتمد جمال اللاعبين عقب الفوز على سوار كويا الغيني برباعية دون رد في ثاني جولات دور المجموعات من الكونفدرالية.

وأكد معتمد جمال للاعبين أنهم كانوا على قدر المسؤولية ونفذوا كل المطلوب منهم بالشكل الأمثل، وأعرب عن سعادته بالروح المتواجدة بين جميع الأفراد سواء الذين شاركوا بصورة أساسية أو البدلاء والمستبعدين.

وصعد الجهاز الفني لاعبين من فريق الشباب مواليد 2003 وهما أحمد رفاعي ومحمد صلاح.

ويلعب أحمد رفاعي في مركز المدافع، بينما يجيد محمد صلاح اللعب في مركز الجناح.

ووضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا لمحمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق ومحمد عبد الشافي الظهير الأيسر وخاضا تدريبات في صالة الألعاب الرياضية.

ولم يشارك الثنائي في باقي فقرات المران بناء على قرار بين الجهاز الفني والطبي بقيادة طبيب الفريق محمد أسامة.

وتم وضع برنامج تأهيلي ليوسف إبراهيم "أوباما" في ظل معاناته من كدمة في العضلة الأمامية.

وخاض حسام عبد المجيد لاعب الفريق تدريبات تأهيلية كذلك.

ويستعد الزمالك للقاء الاتحاد السكندري الخميس المقبل في السابعة مساء في ثامن جولات الدوري.

ويحتل الزمالك المركز التاسع في الترتيب بـ11 نقطة.

فيما يأتي الاتحاد سادسا بـ12 نقطة.