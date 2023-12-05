إلى المركز الثالث.. طلائع الجيش يفوز على بلدية المحلة بثنائية

حقق طلائع الجيش الفوز على بلدية المحلة بهدفين دون مقابل في مباراة أقيمت على ملعب الأخير في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل هدفي طلائع الجيش في المباراة كل من كريم طارق ومحمد فتح الله.

الفوز رفع رصيد طلائع الجيش للنقطة الـ 14 في المركز الثالث بفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب الصدارة.

وتوقف رصيد بلدية المحلة عند النقطة التاسعة في المركز الـ 13.

التشكيل

بدأ بلدية المحلة بماجد هاني وعبد الرحمن اللاهوني في وسط الملعب، بينما لعب طلائع الجيش بجودوين شيكا كقلب هجوم.

أحداث المباراة

تقدم كريم طارق سريعا بالهدف الأول لطلائع الجيش بعد 6 دقائق ولكن هدفه ألغي بعد العودة لتقنية الفيديو لوجود حالة تسلل.

وعاد طارق ليتقدم لطلائع الجيش من جديد في الدقيقة الـ 21 برأسية مستغلا ركنية نفذها أحمد متعب.

وبعد 5 دقائق أضاف محمد فتح الله الهدف الثاني لطلائع الجيش بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من عبد الرحمن أسامة.

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بأقدام كريم طارق و محمد فتح الله ⚽️ طلائع الجيش يحقق الفوز على بلدية المحلة بهدفين دون مقابل 💥#ONTime_Sports pic.twitter.com/ks7VgUOkYV — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 5, 2023

وعرض يوسف حسن لاعب بلدية المحلة للطرد قبل نهاية الشوط الأول مباشرة لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

الشوط الثاني لم يشهد تغييرا كبيرا سوى بعد الفرص المهدرة من مرتدات لطلائع الجيش وبعض الفرص الأخرى لبلدية المحلة.

وسيلعب بلدية المحلة مباراته المقبلة ضد بيراميدز، بينما يلتقي طلائع الجيش مع المقاولون العرب.