"هذه روح الروح" كوكا يسجل هاتريك في كأس تركيا متضامنا مع شهيدة غزة

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 16:52

كتب : FilGoal

أحمد حسن كوكا

سجل أحمد حسن "كوكا" هاتريك مع فريقه بينديك سبور ضمن منافسات دور الـ64 من كأس تركيا.

أحمد حسن كوكا

النادي : بنديك سبور

بنديك سبور

وتغلب بينديك سبور على فريق إسبرطة سبور بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وأظهر كوكا تضامنه مع ريم طفلة غزة التي استشهدت بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانهم على قطاع غزة.

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وكان قد انتشر مقطع فيديو لجد ريم وهو يحمل الطفلة الشهيدة قائلا: "هذه روح الروح".

واحتفل كوكا بهدفه برفع قميصه كاشفا عن لقطة الجد وهو يحمل حفيدته الشهيدة مع جملة "هذه روح الروح".

ونجح كوكا في تسجيل الهاتريك خلال تسع دقائق فقط.

إذ سجل المهاجم المصري أهدافه الثلاثة خلال الدقائق 54 و61 و63.

ويتأهل بينديك سبور بذلك إلى دور الـ32 من منافسات كأس تركيا.

أحمد حسن كوكا بنديك سبور كأس تركيا
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