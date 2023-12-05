منافس الأهلي المحتمل - جاياردو يتحدث عن الصعوبات التي تنتظره قبل كأس العالم للأندية

تحدث الأرجنتيني مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة عن التحديات الكبيرة التي تنتظره قبل انطلاق مباريات كأس العالم للأندية الأسبوع المقبل.

وقال جاياردو في تصريحات نقلتها صحيفة الرياضية السعودية: "وددت أن يكون جميع اللاعبين لدينا متاحون قبل كأس العالم للأندية وأن يكون الفريق مكتملا، لكن هذا لم يحدث بسبب الإصابات، وينتظرنا تحدي كبير لتجهيز اللاعبين المتاحين في الفريق".

وأضاف "لا ننسى بأن أمامنا مباراة ضمك التي تسبق كأس العالم للأندية بأيام قليلة وما تشكله من صعوبة بسبب الأجواء".

وتابع "كنا نعلم بأن المباراة ستكون قوية أمام فريق يملك لاعبين أقوياء بدنيا، لاسيما بعد خوضنا عدة مباريات خلال الفترة الماضية".

وأكمل "اللاعبون يعملون على أداء الوظائف داخل الملعب بشكل صحيح ولكن متى ما كان لدينا عمل فني واضح خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال الفريق سيكون عطاؤهم أفضل".

وعن غياب الفرنسيين كريم بنزيمة ومواطنه نجولو كانتي، أوضح أنه لم يسبق له العمل مع الثاني، وسيسعى إلى دخوله التدريبات خلال الفترة المقبلة.

بينما أكد أن عودة بنزيمة خلال أيام ستمنح الفريق الإضافة المطلوبة قبل خوض مباريات كأس العالم للأندية.

اتحاد جدة سيواجه أوكلاند سيتي يوم الثلاثاء القادم في مباراة الدور الأول.

ويلعب الفائز منهما ضد الأهلي في ربع نهائي البطولة يوم 15 ديسمبر الجاري.

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