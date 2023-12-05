بمشاركة 4 فرق.. طرح تذاكر كأس السوبر المصري في الإمارات

طرح مجلس أبو ظبي الرياضي تذاكر مباريات كأس السوبر المصري والمقرر إقامته بأربعة فرق لأول مرة.

وكشف مجلس أبو ظبي الرياضي في وقت سابق بشهر نوفمبر عن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري لكرة القدم عن الموسم الحالي بشكل رسمي، إذ تقام منافسات نصف النهائي يوم 25 ديسمبر الجاري بينما النهائي يوم 28 من الشهر ذاته.

ويمكنك حجز تذاكر المباريات من هنا

وتتراوح أسعار التذاكر من 25 درهم إلى 1000 درهم.

نصف النهائي الأول في البطولة سيكون بين مودرن فيوتشر -رابع الدوري- وبيراميدز وصيف الدوري، يوم 25 ديسمبر في الثالثة مساء.

وسيكون نصف النهائي الآخر بين الأهلي -بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا -بطل كأس الرابطة المصرية- يوم 25 كذلك في السابعة مساء.

وستلعب المباراة النهائية للبطولة يوم 28 ديسمبر في السابعة مساء، على أن تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم قبلها بالثالثة مساء.

وستقام كافة مباريات البطولة على استاد محمد بن زايد آل نهيان.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

- الدرجة السابعة: 25 درهم

- الدرجة السادسة: 50 درهم

- الدرجة الخامسة: 75 درهم

- الدرجة الرابعة: 100 درهم

- الدرجة الثالثة: 125 درهم

- الدرجة الثانية: 250 درهم

- الدرجة الأولى: 300 درهم

- Premium درجة: 700 درهم

- VIP درجة: 1000 درهم.