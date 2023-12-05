بمشاركة 4 فرق.. طرح تذاكر كأس السوبر المصري في الإمارات

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 16:08

كتب : أحمد الخولي

الإعلان عن النظام الجديد لكأس السوبر المصري

طرح مجلس أبو ظبي الرياضي تذاكر مباريات كأس السوبر المصري والمقرر إقامته بأربعة فرق لأول مرة.

وكشف مجلس أبو ظبي الرياضي في وقت سابق بشهر نوفمبر عن مواعيد مباريات كأس السوبر المصري لكرة القدم عن الموسم الحالي بشكل رسمي، إذ تقام منافسات نصف النهائي يوم 25 ديسمبر الجاري بينما النهائي يوم 28 من الشهر ذاته.

ويمكنك حجز تذاكر المباريات من هنا

أخبار متعلقة:
كادينا سير تكشف موعد عودة مدافع برشلونة.. وموقفه من السوبر الإسباني دوري أبطال إفريقيا - أدار السوبر القاري من قبل.. الكشف عن حكم صنداونز وبيراميدز محمد إبراهيم: أنتظر فرصة الانضمام لمنتخب مصر.. وطموحنا تحقيق السوبر كرة يد - بعد دعوته لحضور السوبر المصري.. الخطيب يستقبل رئيس الاتحاد الإماراتي

وتتراوح أسعار التذاكر من 25 درهم إلى 1000 درهم.

نصف النهائي الأول في البطولة سيكون بين مودرن فيوتشر -رابع الدوري- وبيراميدز وصيف الدوري، يوم 25 ديسمبر في الثالثة مساء.

وسيكون نصف النهائي الآخر بين الأهلي -بطل الدوري، وسيراميكا كليوباترا -بطل كأس الرابطة المصرية- يوم 25 كذلك في السابعة مساء.

وستلعب المباراة النهائية للبطولة يوم 28 ديسمبر في السابعة مساء، على أن تلعب مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نفس اليوم قبلها بالثالثة مساء.

وستقام كافة مباريات البطولة على استاد محمد بن زايد آل نهيان.

وجاءت أسعار التذاكر كالآتي:

- الدرجة السابعة: 25 درهم

- الدرجة السادسة: 50 درهم

- الدرجة الخامسة: 75 درهم

- الدرجة الرابعة: 100 درهم

- الدرجة الثالثة: 125 درهم

- الدرجة الثانية: 250 درهم

- الدرجة الأولى: 300 درهم

- Premium درجة: 700 درهم

- VIP درجة: 1000 درهم.

الأهلي كأس السوبر بيراميدز أبو ظبي
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(2) طلائع الجيش.. جووول محمد فتح الله سامي: الفوز أمام فاركو مهم بعد غياب عن الانتصارات.. ورحيل حسام حسن غير صحيح مواعيد مباريات الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.. ثلاث مواجهات في الدوري تحقيق في الجول - طُرد من الإسماعيلي والآن تطارده أندية القمة.. من هو محمد عاطف جوهرة طنطا رئيس مودرن فيوتشر: الأهلي ليس الوحيد.. وهذه حقيقة عرض الزمالك لضم عمر كمال خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة محمود متولي ومدة العلاج مودرن فيوتشر يكشف حقيقة انتقال عمر كمال إلى الأهلي وعرض الزمالك لضم ناصر ماهر خالد جلال: سيكون هناك حساب شديد للاعبين عقب الخسارة من سموحة
أخر الأخبار
منافس الأهلي المحتمل - جاياردو يتحدث عن الصعوبات التي تنتظره قبل كأس العالم للأندية 6 دقيقة | سعودي في الجول
بمشاركة 4 فرق.. طرح تذاكر كأس السوبر المصري في الإمارات 26 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(2) طلائع الجيش.. جووول محمد فتح الله 47 دقيقة | الدوري المصري
دوكو يتوج بجائزة أفضل لاعبي مانشستر سيتي في نوفمبر 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كادينا سير تكشف موعد عودة مدافع برشلونة.. وموقفه من السوبر الإسباني 54 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: إصابة بونو لن تبعده عن صفوف الهلال السعودي ساعة | سعودي في الجول
سبورت: الاستقرار على خضوع تير شتيجن للجراحة.. وشكوك حول لحاقه بدوري الأبطال ساعة | الدوري الإسباني
دفاعا عن تين هاج.. مانشستر يونايتد يمنع 4 وسائل إعلام من حضور مؤتمره الصحفي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر