انتهت الدوري المصري - بلدية المحلة (0)-(2) طلائع الجيش

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 15:47

كتب : FilGoal

جودوين شيكا - طلائع الجيش

يقدم filGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بلدية المحلة ضد طلائع الجيش في المباراة التي تجمعهما في الجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري المصري.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ13 برصيد 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما يأتي طلائع الجيش في المرتبة الـ9 برصيد 11 نقطة.

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انطلاق الشوط الثاني

استراحة

ق 45: طرد لـ يوسف حسن لاعب بلدية المحلة بعد رفع قدمه لأعلى في كرة هوائية وتسبب في إصابة كريم حلاوة لاعب طلائع الجيش.

ق 26: جوووول ثاني لطلائع الجيش من تسديدة محمد فتح الله بعد أن تسلم الكرة من عرضية من ضربة حرة.

ق 21: جووول أول لطلائع الجيش عن رأسية من طريق كريم طارق نتيجة عرضية من ركلة ركنية.

ق 7: تدخل تقنية الفيديو بسبب لمسة يد على مهاجم طلائع الجيش جودوين شيكا أوكوارا.

ق 6: جوووول كريم طارق يسجل هدفا بعد ارتداد الكرة داخل منطقة الجزاء ويسددها مباشرة في مرمى بلدية المحلة لتسكن الشباك.

بداية المباراة

الدوري المصري طلائع الجيش بلدية المحلة أحمد عبد الرؤوف
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