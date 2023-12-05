كادينا سير تكشف موعد عودة مدافع برشلونة.. وموقفه من السوبر الإسباني

يسعى فريق برشلونة الإسباني إلى استعادة مدافعه إنييجو مارتينيز في أسرع وقت ممكن بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

وكشفت إذاعة "كادينا سير" الإسباني عن موعد عودة المدافع الإسباني مرة أخرى بعد الإصابة في العضلة الضامة إذ سيكون بعد 3-4 أسابيع.

وأوضح الراديو أن مارتينيز سيكون جاهزا قبل بداية السوبر الإسباني الذي من المقرر أن يقام من 10 إلى 14 يناير من العام المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويشارك في البطولة كل من ريال مدريد وبرشلونة وأوساسونا وأتليتكو مدريد.

وتعرض مارتينيز للإصابة في العضلة الضامة أثناء إجراء عمليات الإحماء قبل مباراة أتليتكو مدريد يوم الأحد الماضي التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 1-0 في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية أفادت أن تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق لجأ إلى الفريق تحت 19 عاما من أجل تعويض غياب مارتينيز ويكون المدافع الرابع في قائمة الفريق حتى يعود قلب الدفاع الإسباني من الإصابة.

وذكرت الصحيفة أن وقع اختيار تشافي على كوبارسي الذي يبلغ من العمر 16 عاما وزميل لامين جمال، إذ يُعجب به تشافي بسبب الإمكانيات التي لديه كما أنه تدرب كثيرا مع الفريق الأول وانضم لقائمة الفريق لكن لم يلعب مطلقا.

وزامل كوبارسي جمال في مختلف الفرق العمرية في برشلونة والآن قد يحصل على فرصة أكبر لإثبات ذاته مثل الجناح الإسباني.

ولدى تشافي 3 مدافعين متاحين فقط في قائمة الفريق الأول وهم رونالد أراوخو، وجول كوندي، وأندرياس كريستينسين، والرابع الآن هو كوبارسي.

وسيلاقي برشلونة منافسه جيرونا يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وستكون المباراة هامة في مشوار الدوري إذ ستكون ضد وصيف جدول الترتيب ولديه 38 نقطة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة.