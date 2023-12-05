تقرير: إصابة بونو لن تبعده عن صفوف الهلال السعودي

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 15:06

كتب : FilGoal

ياسين بونو - الهلال - النصر

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الآلام العضلية التي أدت إلى استبدال المغربي ياسين بونو حارس الهلال خلال مباراة فريقه أمام نساجي الإيراني ، لن تعيقه عن المشاركة في المواجهات المقبلة.

واستبدل بونو خلال لقاء الجولة الختامية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال آسيا بسبب الإصابة.

وأوضح التقرير أن الجهاز الفني للهلال فضّل عدم المجازفة باللاعب عقب شعوره بآلام عضلية في الكتف.

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ورجح التقرير أن تكون الإصابة نتيجة معاناته من ضغط المباريات المتتالية إثر مشاركته مع منتخب بلاده في المواجهات الدولية خلال فترات التوقف الدولي قبل العودة للذود عن مرمى فريقه في المعتركين المحلي والقاري.

وشدد التقرير على أن بونو بإمكانه استئناف مشاركته مع الهلال ابتداء من مواجهة الطائي، الجمعة، ضمن الجولة الـ16 من الدوري السعودي.

وانتصر الهلال السعودي على ضيفه نساجي بنتيجة 2-1.

ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة.

هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها الزعيم لهذا العدد من النقاط في مرحلة مجموعات دوري أبطال آسيا.

الهلال ياسين بونو
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