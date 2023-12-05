سبورت: الاستقرار على خضوع تير شتيجن للجراحة.. وشكوك حول لحاقه بدوري الأبطال

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 15:00

كتب : FilGoal

مارك تير شتيجن - برشلونة

استقر الجهاز الطبي لفريق برشلونة على خضوع مارك تير شتيجن حارس المرمى لعملية جراحية.

ولم يشارك تير شتيجن مع برشلونة منذ العودة من التوقف الدولي مع منتخب ألمانيا وغاب عن ثلاث مواجهات بالفعل للفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة سبورت أمس الإثنين أن حارس مرمى برشلونة قد يخضع لعملية جراحية بسبب استمرار آلام أسفل الظهر ولكن ينتظر قرار الجهاز الطبي النهائي.

أخبار متعلقة:
موندو ديبورتيفو: شرط واحد لتسجيل روكي في برشلونة دون أموال مساعد حكم مباراة أتليتكو مدريد تجسس على لاعبي برشلونة بسبب إصابة جافي.. روكي لن يكلف برشلونة أي أموال سبورت: السيدات يتفوقن على الرجال.. برشلونة يدرس قرارات لجذب حضور الجماهير

وأوضح تقرير سبورت اليوم الثلاثاء أن الجهاز الطبي اتخذ قراره بالفعل بخضوع حارس المرمى لعملية جراحية.

ولم يشعر اللاعب بتحسن بعد أن خضع للعلاج بعيدا عن العملية الجراحية.

وبذلك يتأكد غياب تير شتيجن في الحالتين حتى نهاية يناير المقبل على أقل تقدير.

وأشار تقرير سبورت إلى أن هناك شك كبير في لحاق تير شتيجن بمواجهة الذهاب لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستقام إما في 13 أو 14 فبراير أو 20 و21 من الشهر نفسه.

ونجح برشلونة في التغلب على أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن الصدارة التي يتقاسمها فريقي ريال مدريد وجيرونا.

برشلونة تير شتيجن
نرشح لكم
سبورت: بسبب النقص العددي.. تشافي يلجأ لزميل لامين جمال لتعويض مارتينيز موندو ديبورتيفو: شرط واحد لتسجيل روكي في برشلونة دون أموال موندو ديبورتيفو: فينيسيوس "آخر" يعوض غياب كارباخال تيباس رئيسا موقتا لرابطة الدوري الإسباني.. شرط واحد قبل التسلم الكامل مساعد حكم مباراة أتليتكو مدريد تجسس على لاعبي برشلونة بيلينجهام يعترف: خذلت أنشيلوتي في هذا الأمر بسبب إصابة جافي.. روكي لن يكلف برشلونة أي أموال آس: إجراء العملية هو الحل لإصابة تير شتيجن ولكن
أخر الأخبار
تقرير: إصابة بونو لن تبعده عن صفوف الهلال السعودي 9 دقيقة | سعودي في الجول
سبورت: الاستقرار على خضوع تير شتيجن للجراحة.. وشكوك حول لحاقه بدوري الأبطال 15 دقيقة | الدوري الإسباني
دفاعا عن تين هاج.. مانشستر يونايتد يمنع 4 وسائل إعلام من حضور مؤتمره الصحفي 20 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سبورت: بسبب النقص العددي.. تشافي يلجأ لزميل لامين جمال لتعويض مارتينيز 52 دقيقة | الدوري الإسباني
جورجينيو: صلاح أصعب منافس واجهته في الدوري الإنجليزي 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدربة سيدات وادي دجلة لـ في الجول: فضلت النادي على العروض الأخرى بسبب تاريخه المتميز ساعة | الكرة المصرية
كرة سلة - بناء على طلب سبورتنج.. تعديل موعد مواجهتيه أمام الاتحاد بسبب رامي إبراهيم ساعة | كرة سلة
مدرب بلوزداد: جاهزون لمواجهة الأهلي رغم الغيابات ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر