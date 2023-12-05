سبورت: الاستقرار على خضوع تير شتيجن للجراحة.. وشكوك حول لحاقه بدوري الأبطال

استقر الجهاز الطبي لفريق برشلونة على خضوع مارك تير شتيجن حارس المرمى لعملية جراحية.

ولم يشارك تير شتيجن مع برشلونة منذ العودة من التوقف الدولي مع منتخب ألمانيا وغاب عن ثلاث مواجهات بالفعل للفريق الكتالوني.

وكشفت صحيفة سبورت أمس الإثنين أن حارس مرمى برشلونة قد يخضع لعملية جراحية بسبب استمرار آلام أسفل الظهر ولكن ينتظر قرار الجهاز الطبي النهائي.

وأوضح تقرير سبورت اليوم الثلاثاء أن الجهاز الطبي اتخذ قراره بالفعل بخضوع حارس المرمى لعملية جراحية.

ولم يشعر اللاعب بتحسن بعد أن خضع للعلاج بعيدا عن العملية الجراحية.

وبذلك يتأكد غياب تير شتيجن في الحالتين حتى نهاية يناير المقبل على أقل تقدير.

وأشار تقرير سبورت إلى أن هناك شك كبير في لحاق تير شتيجن بمواجهة الذهاب لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتقام مباراة الذهاب في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستقام إما في 13 أو 14 فبراير أو 20 و21 من الشهر نفسه.

ونجح برشلونة في التغلب على أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث وبفارق 4 نقاط عن الصدارة التي يتقاسمها فريقي ريال مدريد وجيرونا.