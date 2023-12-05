مدربة سيدات وادي دجلة لـ في الجول: فضلت النادي على العروض الأخرى بسبب تاريخه المتميز

أعربت شيلين بوسين الجنوب إفريقية عن سعادتها بتولي قيادة فريق وادي دجلة لسيدات كرة القدم كأول مدربة أجنبية في الدوري المصري.

وكان وادي دجلة قد أعلن في نوفمبر الماضي تعيين المدربة الجنوب إفريقية ضمن استراتيجية النادي للاستعانة بأفضل العناصر التدريبية لتطوير مستوى اللاعبات.

وأشارت شيلين بوسين إلى أن اختيارها لوادي دجلة عن العروض الأخرى يأتي بسبب تاريخ النادي المتميز في الكرة النسائية.

وأجرى FilGoal.com حوارا مع المدربة الجنوب إفريقية وجاء كالآتي:

- كيف تم اختيارك للانضمام إلى وادى دجلة؟

اختارني نادي وادى دجلة لتولي منصب المدير الفني للفريق الأول للسيدات، بناء على ترشيحات عديدة، وتفاوض ماريو ديسبوتوفيتش المدير الرياضي لوادى دجلة مع وكيلة أعمالي ليندي نجوينيا، وأتممنا التعاقد لمدة عام قابلة للتجديد بناءً على موافقة الطرفين.

- لماذا قررت الانضمام إلى وادي دجلة؟

كنت امتلك عروضا عديدة ولكني فضّلت الانضمام لنادي وادى دجلة، لتاريخه المتميز في كرة القدم النسائية، وتشاركنا نفس الرؤية تجاه تطوير كرة القدم للسيدات، علاوة على توافر بيئة عمل احترافية، والتي تعد واحدة من أهم العوامل التي دعمت قراري بالانضمام.

- ما هي خطتك لتطوير الفريق بعد توليك مسؤولية تدريب فريق كرة القدم للسيدات في وادي دجلة؟

سأعمل على تطوير المستوى الفني والبدني للفريق، وضم لاعبات مميزات جدد لصفوفه، بالإضافة إلى الإشراف على تطوير فرق الناشئات بالنادي، وذلك لاستكمال مسيرة فوز وادى دجلة بالبطولات، والذي سبق وفاز بـ 12 لقب دوري والعديد من الكؤوس.

- هل تم وضع أهداف أو مهام محددة لك من قبل النادي؟

الهدف الرئيسي هو مواصلة مشوار الانتصارات وتحقيق لقب الدوري هذا العام للتأهل للمشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات والمنافسة على اللقب، كما سأعمل على تطوير عناصر الفريق من خلال تطبيق أحدث الخطط التدريبية.

- كيف تصفِ تجربتك حتى الآن في قيادة فريق وادي دجلة لكرة القدم للسيدات؟

الفريق استثنائي، يضم لاعبات موهوبات أعمارهن صغيرة تبدأ من 14 و15 سنة، كما يضع النادي نظامًا مخصصًا لتطوير مستوى اللاعبات لا مثيل له، وأنا متحمسة للعمل مع هذا الجيل من اللاعبات، ولذا كانت أول رسالة لهن ضرورة تقديم كرة قدم ممتعة واحترافية في الوقت نفسه.

- ما هي تصوراتك عن كرة القدم النسائية في مصر، وهل تغيرت هذه التصورات بعد وصولك؟

بصراحة، ما أعرفه عن كرة القدم المصرية للسيدات ينحصر فقط في المواجهات الدولية مع المنتخب الوطني المصري، والذي يمتلك عناصر ومهارات رائعة، ولذا اسعى لاستغلال هذه المزايا وتطوير مستوى لاعبات فريق وادى دجلة للمنافسة بقوة مع الفرق التي تفوقهن من الناحية البدنية.

- كما تعلمين، فريق وادي دجلة لكرة القدم للسيدات يتصدر الدوري، ما هي أهدافك مع وادي دجلة في المستقبل القريب؟

الفريق يسيطر على الدوري بالفوز باللقب كل عام، والموسم الحالي يحل في المركز الثالث بعد 3 مباريات ولكن بفارق الأهداف فقط، لذا نستهدف استمرار الفوز في كل مبارياتنا المقبلة للحفاظ على اللقب، مع منح الفرصة للناشئات التي أرى أحقيتهن في اللعب للفريق الأول، والعمل باستمرار على تطوير اللاعبات الناشئات.

ومن جانبها اختارت إدارة وادى دجلة، الجنوب إفريقية شيلين بويسن لقيادة فريق كرة القدم للسيدات بعد النجاحات التي حققتها خلال مشوارها كلاعبة ومدربة، وآخرها تدريب منتخب جنوب السودان للسيدات خلال الفترة من 2021 إلى اواخر عام 2023، وقبله نجحت "بويسن" في الفوز كلاعبة مع فريق سبيرز بـ5 ألقاب في بطولات المقاطعة بجنوب أفريقيا ولقب وحيد في البطولات الوطنية، ومع المنتخب الوطني توجت شيلين بويسن بثلاثة ألقاب لكأس كوسافا، وحصلت على المركز الرابع ببطولة أفريقيا مرتين عامي 2014، و2016، والميدالية الفضية في بطولة أفريقيا عام 2018، كذلك تأهلت مع المنتخب لكأس العالم للسيدات.

وقادت أندية وادى دجلة، تطوير كرة القدم النسائية في مصر من خلال تأسيس فريق كرة القدم للسيدات في مصر عام 2007، والذي حصل على بطولة الدوري الممتاز 13 مرة، كما فاز الفريق بكأس مصر 7 مواسم، والنسخة الأولى من بطولة كأس السوبر المصري للسيدات، وعلى الصعيد القاري، أصبح أول فريق مصري يشارك ببطولة دوري أبطال إفريقيا للكرة النسائية.