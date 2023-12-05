سبورت: بسبب النقص العددي.. تشافي يلجأ لزميل لامين جمال لتعويض مارتينيز

يدرس تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني الاستعانة بخدمات باو كوبارسي لتعويض غياب إنييجو مارتينيز للإصابة وفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية.

وتعرض مارتينيز للإصابة في العضلة الضامة أثناء إجراء عمليات الإحماء قبل مباراة أتليتكو مدريد يوم الأحد الماضي التي انتهت بفوز الفريق الكتالوني 1-0 في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأفادت صحيفة "سبورت" أن تشافي لجأ إلى الفريق تحت 19 عاما من أجل تعويض غياب مارتينيز ويكون المدافع الرابع في قائمة الفريق حتى يعود قلب الدفاع الإسباني من الإصابة.

وذكرت الصحيفة أن وقع اختيار تشافي على كوبارسي الذي يبلغ من العمر 16 عاما وزميل لامين جمال، إذ يُعجب به تشافي بسبب الإمكانيات التي لديه كما أنه تدرب كثيرا مع الفريق الأول وانضم لقائمة الفريق لكن لم يلعب مطلقا.

وزامل كوبارسي جمال في مختلف الفرق العمرية في برشلونة والآن قد يحصل على فرصة أكبر لإثبات ذاته مثل الجناح الإسباني.

ولعب كوبارسي 10 مباريات مع فريق تحت 19 عاما ويدربه أوسكار لوبيز الذي سبق وأن لعب مع برشلونة قبل اعتزاله.

ولدى تشافي 3 مدافعين متاحين فقط في قائمة الفريق الأول وهم رونالد أراوخو، وجول كوندي، وأندرياس كريستينسين، والرابع الآن هو كوبارسي.

وسيلاقي برشلونة منافسه جيرونا يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وستكون المباراة هامة في مشوار الدوري إذ ستكون ضد وصيف جدول الترتيب ولديه 38 نقطة.

ويحتل برشلونة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة.