كرة سلة - بناء على طلب سبورتنج.. تعديل موعد مواجهتيه أمام الاتحاد بسبب رامي إبراهيم

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 13:30

كتب : FilGoal

رامي إبراهيم - سبورتنج كرة سلة

أعلن الاتحاد المصري لكرة السلة تعديل موعد مباراتي سبورتنج أمام الاتحاد السكندري لتحديد المركزين الثالث والرابع بمنافسات دوري المرتبط.

وجاء قرار الاتحاد المصري بناء على طلب نادي سبورتنج بسبب تواجد رامي إبراهيم لاعب الفريق ضمن صفوف منتخب مصر 3×3.

وحصل منتخب رجال مصر 3×3 على لقب كأس إفريقيا والتي أقيمت في القاهرة بعد التغلب على نيجيريا في النهائي.

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وكشف اتحاد السلة عبر حسابه الرسمي:

"بناء على طلب نادي سبورتنج ونظرا لتواجد رامي إبراهيم لاعب الفريق ضمن صفوف منتخب مصر 3×3 ببطولة إفريقيا، تقرر إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع لدوري المرتبط بين ناديي الاتحاد السكندري وسبورتنج يومي 7 و 9 ديسمبر على صالة برج العرب".

أما مواجهة النهائي بين الأهلي وسموحة فتقام يومي 6 و 8 ديسمبر الجاري على صالة حسن مصطفى.

وكان رامي إبراهيم قد توج بلقب أفضل لاعب في بطولة إفريقيا 3×3.

وصعد منتخب الرجال إلى منافسات كأس العالم المقبلة بالإضافة للتواجد في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لأولمبياد باريس.

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