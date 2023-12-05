موندو ديبورتيفو: شرط واحد لتسجيل روكي في برشلونة دون أموال

يسعى نادي برشلونة الإسباني إلى تسجيل فيتور روكي لاعب أتليتكو باراناينسي البرازيلي الذي سينتقل إلى البلوجرانا في شهر يناير المقبل بدون أي أموال وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسباني، لكن يجب تحقيق شرطا وحيدا.

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية تُلزم النادي الكتالوني بأن يحاول استغلال القانون لتوفير الأموال.

وكشفت الصحيفة أن حسب القانون في رابطة الدوري الإسباني يقر أنه في حال إصابة أي لاعب لفترة طويلة، فيحق للنادي قيد لاعب آخر بدلا منه دون خصم في سقف الرواتب خلال الموسم الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن يجب على برشلونة تقديم شهادة طبية تثبت أن جافي سيغيب لمدة 5 أشهر لتفعيل القانون، وبذلك لن يكلف روكي برشلونة خلال الـ6 أشهر الأولى، ويُخصم من سقف الرواتب للنادي في الموسم المقبل أي سيستبدل روكي بجافي، لكن ذلك لم يحدث بعد.

وأصيب جافي خلال المشاركة مع منتخب بلاده إسبانيا في فترة التوقف الدولي الماضي في مواجهة جورجيا وانتهى موسمه وعدم مشاركته في يورو 2024 بسبب الإصابة بالرباط الصليبي والغضروف في الركبة.

وكان عقد روكي رفقة برشلونة من المقرر أن يبدأ في الصيف المقبل حسب الاتفاق بين باراناينسي والنادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إصابة جافي أدت إلى طلب البلوجرانا بتفعيل عقده قبل بدايته بـ6 أشهر.

وكان ديسيو بيرمان وكيل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما قد قال لـFilGoal.com من قبل: "توصل نادي برشلونة لاتفاق مالي مع أتليتكو بارانينسي لضم فيتور روكي في يناير بدلا من الصيف المقبل".

وأضاف "قيمة الصفقة تقترب من 60 مليون يورو يدفعها نادي برشلونة إذا حقق اللاعب بعض الشروط معهم".

وخاض روكي 44 مباراة الموسم الجاري وسجل 21 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

وساهم المهاجم البالغ 18 عاما في فوز البرازيل بلقب أمريكا الجنوبية للشباب وحصد لقب الهداف برصيد 6 أهداف.