سامي: الفوز أمام فاركو مهم بعد غياب عن الانتصارات.. ورحيل حسام حسن غير صحيح

نفى أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة ما يثار بشأن اقتراب حسام حسن من الرحيل في سوق الانتقالات الشتوية.

ونجح سموحة في قلب تأخره أمام فاركو إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري.

وقال أحمد سامي عبر قناة صدى البلد: "لاعبو سموحة قدموا المطلوب منهم والحمد لله على تحقيق الثلاث نقاط أمام فاركو".

وكشف سامي "الفوز مهم خاصة أن الفريق لم يفز في ثلاث مباريات بغض النظر عن مواجهة الأهلي لأن التعادل فيها مكسب لنا".

وتابع المدير الفني لسموحة "أهدرنا العديد من الفرص في الشوط الأول وخرج الفريق مهزوما، ولكن الحمد لله كان هناك إصرار كبير في الشوط الثاني ونجحنا في تحقيق الفوز".

وأوضح "هناك خطة واضحة للاعبين ويتم خلق العديد من الفرص ولكن القرار الأخير لا يوجد به توفيق".

ورفع سموحة رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس برصيد 12 نقطة وبفارق 4 نقاط عن بيراميدز المتصدر، ولكن خاض سموحة مباراة أكثر.

وأضاف أحمد سامي "سعيد بعودة فادي فريد للتهديف من جديد بعد التعافي من الإصابة".

وسجل فادي فريد ثنائية سموحة أمام فاركو بعد مشاركته كبديل مع بداية الشوط الثاني.

ورفع فادي فريد رصيده إلى خمسة أهداف بفارق هدف عن الثنائي مابولولو مهاجم الاتحاد وأحمد بلحاج لاعب الجونة متصدري ترتيب الهدافين.

أما عن حقيقة رحيل حسام حسن في يناير، أجاب سامي "لم يصلنا أي شيء أو يتم مناقشة الأمر من الأساس وسمعت فقط عن ذلك مثل الجميع".

واختتم سامي تصريحاته "مواجهة الداخلية ستكون صعبة لأنهم يدافعون بشكل جيد للغاية، ولكن بالنسبة لي الأهم هو استمرارية الظهور بهذا الشكل من أجل الحصول على ثقة خاصة أن لدينا تقريبا عشرة لاعبين جدد".