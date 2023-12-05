دوري المحترفين - مكادي يبدأ مفاوضاته مع محمد صلاح لقيادة الفريق

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 11:01

كتب : رضا السنباطي

محمد صلاح مدرب الزمالك

بدأ نادي مكادي مفاوضاته مع محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق من أجل تولي قيادة الفريق.

ويأتي قرار مكادي بعد قبول استقالة عثمان أحمد المدير الفني للفريق عقب الهزيمة من لافيينا.

وتعرض مكادي للخسارة على ملعبه أمام لافيينا بهدف دون مقابل في الجولة الحادية عشر بدوري المحترفين.

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وعلم FilGoal.com أن مكادي دخل في مفاوضات خلال الساعات الأخيرة مع محمد صلاح من أجل تولي قيادة الفريق.

ويحتل مكادي المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة عقب مرور 11 جولة.

وسبق لمحمد صلاح قيادة العديد من أندية القسم الثاني، كما نجح في الصعود بأندية جولدي وتليفونات بني سويف وإف سي مصر (زد حاليا) والنجوم إلى الدوري الممتاز.

ووافق مجلس إدارة نادي مكادي، برئاسة أحمد الصحيفي على قبول استقالة عثمان أحمد عثمان المدير الفني للفريق وجهازه المعاون.

ووجه الصحيفي الشكر لهم على الفترة الماضية التي قضوها في موقع المسئولية، وبذلوا فيها جهدا كبيرا من أجل تحقيق أفضل النتائج.

وتقدم عثمان باستقالته من منصبه، عقب مواجهة لافيينا اليوم الإثنين ضمن الجولة الـ11 من مسابقة دوري المحترفين والتي انتهت بهزيمة مكادي بهدف دون رد.

ويعتبر مكادي الفريق الأكثر تحقيقا للتعادل في البطولة بـ6 مرات بالتساوي مع حرس الحدود والسكة الحديد وراية.

وكان اتحاد الكرة قد قرر تقسيم دوري القسم الثاني إلى مجموعتين: المجموعة الأولى والمعروفة بدوري المحترفين تضم 20 فريقا.

وستكون المنافسة من دور واحد ثم يتأهل أول 10 أندية للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

يصعد أول فريقين مباشرة للدوري الممتاز مع خوض الثالث دورة ثلاثية مع أوائل القسم الثاني ب، ومن المركز 11 حتى ال20 ينافسون على الهبوط بعد قرار هبوط 6 أندية.

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