موندو ديبورتيفو: فينيسيوس "آخر" يعوض غياب كارباخال

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 12:22

كتب : FilGoal

داني كارباخال

يدرس كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني تصعيد فينيسيوس توبياس الذي يلعب مع الفريق الثاني "كاستيا" للاعتماد عليه في الفترة المقبلة بعد إصابة الأساسي داني كارباخال وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأصيب كارباخال بشد في السمانة أثناء مباراة فريقه ضد غرناطة في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الإسباني التي انتهت بانتصار ريال مدريد 2-0.

وأفادت الصحيفة أن توبياس الظهير الأيمن البرازيلي في كاستيا سيكون معوض كارباخال، لكن دون استبعاد لوكاس فازكيز الذي سيكون الأساسي بالنسبة لأنشيلوتي في المباريات المقبلة وسيكون بديله توبياس.

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وذكرت الصحيفة أن الظهير الأيمن البرازيلي البالغ من العمر 19 عاما تدرب كثيرا مع الفريق الأول وليس غريبا عنهم لكن لم يشترك في أي مباراة.

غياب كارباخال عن فريقه حتى نهاية العام الجاري على الأقل قد يمنح الفرصة لفينيسيوس توبياس.

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وعلق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "كارباخال يعاني من حمل زائد وسيخضع لفحوصات".

وتعاقد ريال مدريد مع توبياس في موسم 2021-2022 على سبيل الإعارة مقابل نصف مليون يورو من شاختار الأوكراني مع وجود بند الشراء الإجباري إذا حقق شروطا معينة.

وتنتهي إعارة توبياس في نهاية الموسم الجاري، وربما في الفترة المقبلة يُعجب به ريال مدريد ويقرر الإبقاء عليه بعقد دائم.

ولعب في الموسم الحالي رفقة كاستيا 12 مباراة وصنع 3 أهداف ولم يسجل أي هدف.

ويدربه راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد في كاستيا.

ويلاقي ريال مدريد منافسه ريال بيتيس في الجولة الـ16 ضمن منافسات الدوري الإسباني يوم السبت المقبل 9 ديسمبر.

ويتصدر النادي الملكي جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة بالتساوي مع جيرونا.

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