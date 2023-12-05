Gaming - الكشف عن الفيديو التشويقي لـ GTA 6.. وموعد إصدار اللعبة

أصدرت شركة Rockstar Games الفيديو التشويقي للنسخة السادسة من لعبة GTA الشهيرة قبل موعدها بما يقرب من 24 ساعة.

وكان من المقرر إصدار الفيديو التشويقي اليوم الثلاثاء في تمام الرابعة عصرا، ولكن بسبب تسريبه قامت الشركة بإصداره مبكرا.

ووصل الفيديو التشويقي إلى ما يقارب من 50 مليون مشاهدة في أقل من 9 ساعات فقط.

وتصدر الفيديو التشويقي فيديوهات منصة "يوتيوب" الخاصة بقسم الألعاب.

وتطرق الفيديو لبطلي اللعبة جيسون ولوسيا، ولكن من الواضح من خلال العرض أن لوسيا ستحصل على دور أكبر قليلًا من جيسون.

كما حدد العرض تاريخ إصدار اللعبة، حيث تصدر في عام 2025، لمنصات PS5 و Xbox دون ذكر أي معلومات حول الـPC.

وكانت قد وصلت تغريدة موعد طرح الإعلان إلى 2 مليون إعجاب كما شاهدها 150 مليون شخص، لتكون بذلك التغريدة التي تصنف بالألعاب الأكثر إعجابا في تاريخ منصة تويتر.

المثير للاهتمام أن التغريدة كانت مجرد صورة بدون وصف حتى، وهو الأمر الذي يوضح أهمية لعبة GTA 6 لمجتمع اللاعبين، وسياسة الغموض التي تتبعها روكستار حيث ساهمت سياسة السرية التامة حول اللعبة في أن تجعل أبسط المعلومات حولها معلومات مهمة للغاية بالنسبة لمجتمع اللاعبين.