الأعلى أجرا في العالم.. أبيل فيريرا أتم اتفاقه لقيادة السد

أتم البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي، اتفاقه مع نادي السد لقيادة فريقه.

وبات المدرب البرتغالي قاب قوسين أو أدنى من قيادة السد القطري بعد اتفاق الطرفين ولا يتبقى سوى التوقيع من أجل الإعلان بشكل رسمي.

وكشف الصحفي سيزار لويس المهتم بكرة القدم اللاتينية عن إتمام الاتفاق على كافة الأمور بين نادي السد وأبيل فيريرا.

وأوضح سيزار أن المتبقي فقط هو توقيع المدرب البرتغالي ليرحل بشكل رسمي عن بالميراس.

ومن المتوقع أن يحدث ذلك عقب المواجهة الختامية عندما يحل بالميراس ضيفا على كروزيرو بعد غدا الخميس في ختام الدوري البرازيلي.

ويتصدر بالميراس جدول الترتيب قبل الجولة الختامية برصيد 69 نقطة متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن كل من أتليتكو مينيرو وفلامنجو.

وأشار سيزار لويس إلى أن أبيل فيريرا سيكون المدير الفني لفريق السد بعقد يمتد لمدة عامين.

وسيكون فيريرا هو المدرب الأعلى أجرا في العالم بعد إعلان توقيعه الرسمي لصالح نادي السد.

ويقود فيريرا فريق بالميراس منذ نوفمبر 2020 ويمتد تعاقده حتى ديسمبر 2024.

وحقق فيريرا مع بالميراس لقب كوبا ليبرتادوريس في نسختي موسمي 2019 - 2020 و2020 - 2021.

كما حصد فيريرا لقب الدوري موسم 2021 - 2022 ويقترب من التتويج بشكل رسمي في الموسم الحالي.

ولعب أبيل فيريرا ضد الأهلي المصري مرتين في كأس العالم للأندية بنسختين متتاليتين.

وتغلب الأهلي على بالميراس في فبراير 2021 بركلات الترجيح ليحصد برونزية كأس العالم للأندية، بينما تغلب بالميراس على الأهلي بهدفين دون مقابل في النسخة التالية بنصف النهائي.

وحقق أبيل فيريرا فضية كأس العالم للأندية بنسخة 2021 - 2022 بعد الخسارة من تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد.