الأعلى أجرا في العالم.. أبيل فيريرا أتم اتفاقه لقيادة السد

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 10:34

كتب : FilGoal

أبيل فيريرا - بالميراس

أتم البرتغالي أبيل فيريرا المدير الفني لفريق بالميراس البرازيلي، اتفاقه مع نادي السد لقيادة فريقه.

وبات المدرب البرتغالي قاب قوسين أو أدنى من قيادة السد القطري بعد اتفاق الطرفين ولا يتبقى سوى التوقيع من أجل الإعلان بشكل رسمي.

وكشف الصحفي سيزار لويس المهتم بكرة القدم اللاتينية عن إتمام الاتفاق على كافة الأمور بين نادي السد وأبيل فيريرا.

أخبار متعلقة:
الرابع في نوفمبر.. إندريك يواصل التسجيل ويقود بالميراس لصدارة الدوري البرازيلي تقرير: اتحاد جدة يتفق مبدئيا مع قائد بالميراس كوبا ليبرتادوريس - بالميراس يقصي أتليتكو مينيرو للموسم الثالث تواليا.. وتأهل بوكا جونيورز رومانو: تشيلسي يعير أندري سانتوس إلى بالميراس

وأوضح سيزار أن المتبقي فقط هو توقيع المدرب البرتغالي ليرحل بشكل رسمي عن بالميراس.

ومن المتوقع أن يحدث ذلك عقب المواجهة الختامية عندما يحل بالميراس ضيفا على كروزيرو بعد غدا الخميس في ختام الدوري البرازيلي.

ويتصدر بالميراس جدول الترتيب قبل الجولة الختامية برصيد 69 نقطة متفوقا بفارق ثلاث نقاط عن كل من أتليتكو مينيرو وفلامنجو.

وأشار سيزار لويس إلى أن أبيل فيريرا سيكون المدير الفني لفريق السد بعقد يمتد لمدة عامين.

وسيكون فيريرا هو المدرب الأعلى أجرا في العالم بعد إعلان توقيعه الرسمي لصالح نادي السد.

ويقود فيريرا فريق بالميراس منذ نوفمبر 2020 ويمتد تعاقده حتى ديسمبر 2024.

وحقق فيريرا مع بالميراس لقب كوبا ليبرتادوريس في نسختي موسمي 2019 - 2020 و2020 - 2021.

كما حصد فيريرا لقب الدوري موسم 2021 - 2022 ويقترب من التتويج بشكل رسمي في الموسم الحالي.

ولعب أبيل فيريرا ضد الأهلي المصري مرتين في كأس العالم للأندية بنسختين متتاليتين.

وتغلب الأهلي على بالميراس في فبراير 2021 بركلات الترجيح ليحصد برونزية كأس العالم للأندية، بينما تغلب بالميراس على الأهلي بهدفين دون مقابل في النسخة التالية بنصف النهائي.

وحقق أبيل فيريرا فضية كأس العالم للأندية بنسخة 2021 - 2022 بعد الخسارة من تشيلسي بهدفين مقابل هدف واحد.

بالميراس السد أبيل فيريرا
نرشح لكم
حجازي عن تمسك الاتحاد به: أحترم عقدي.. وسأفعل ما يطلبه النادي في ليلة عودة حجازي.. اتحاد جدة يحسم صدارة المجموعة بالفوز على سباهان انتهت في أبطال آسيا - اتحاد جدة (2)-(1) سباهان بعد غياب 191 يوما.. حجازي أساسي في تشكيل اتحاد جدة لمواجهة سباهان مواعيد مباريات الإثنين 4 ديسمبر 2023.. ظهور أول محتمل لحجازي ولقاء في الدوري في الـ44 من عمره.. الياباني شينجي أونو ينهي مسيرته الكروية عائلة حيوان الجربوع بعد تقدم العمر.. الكشف عن تميمة كأس آسيا 2023 في قطر 4 طلبات من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى فيفا بسبب ما يحدث في غزة
أخر الأخبار
دوري المحترفين - مكادي يبدأ مفاوضاته مع محمد صلاح لقيادة الفريق 13 دقيقة | القسم الثاني
Gaming - الكشف عن الفيديو التشويقي لـ GTA 6.. وموعد إصدار اللعبة 29 دقيقة | Gamers
الأعلى أجرا في العالم.. أبيل فيريرا أتم اتفاقه لقيادة السد 40 دقيقة | آسيا
وزارة الرياضة: الموافقة على استضافة دورة الألعاب الإفريقية نتاج دعم القيادة السياسية المصرية 57 دقيقة | الكرة الإفريقية
مواعيد مباريات الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.. ثلاث مواجهات في الدوري ساعة | الدوري المصري
تحقيق في الجول - طُرد من الإسماعيلي والآن تطارده أندية القمة.. من هو محمد عاطف جوهرة طنطا ساعة | الدوري المصري
حجازي عن تمسك الاتحاد به: أحترم عقدي.. وسأفعل ما يطلبه النادي 10 ساعة | سعودي في الجول
جائزة جديدة.. صلاح يحصل على لاعب العام من اتحاد مشجعي كرة القدم 10 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر