مواعيد مباريات الثلاثاء 5 ديسمبر 2023.. ثلاث مواجهات في الدوري

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 10:02

كتب : FilGoal

الإسماعيلي أمام بيراميدز

تستأنف منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاث مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 5 من ديسمبر 2023.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

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يستضيف بلدية المحلة فريق طلائع الجيش في تمام الرابعة عصرا ضمن مباريات الجولة الثامنة.

ويقام اللقاء على استاد المحلة ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

بينما يستضيف سيراميكا كليوباترا فريق إنبي على استاد المقاولون العرب في تمام السابعة مساء ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وفي نفس التوقيت يستضيف الإسماعيلي فريق البنك الأهلي على استاد الإسماعيلية ويذاع عبر قناة أون تايم سبورتس.

الدوري الإنجليزي

تنطلق اليوم منافسات الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي بمواجهتين.

يستضيف ولفرهامبتون فريق بيرنلي في التاسعة والنصف مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 2.

بينما يحل أرسنال ضيفا على لوتون في العاشرة والربع مساء ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 1.

دوري المحترفين المصري

تقام اليوم ثلاث مباريات ضمن منافسات الجولة 11 من مسابقة دوري المحترفين بالقسم الثاني (أ).

وتُلعب جميع المباريات في الثانية والنصف عصرا.

ويستضيف القناة فريق أبو قير للأسمدة، بينما يحل وادي دجلة ضيفا على جمهورية شبين، ويلعب دكرنس أمام السكة الحديد.

الإسماعيلي الدوري المصري الدوري الإنجليزي دوري المحترفين
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