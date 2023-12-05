حجازي عن تمسك الاتحاد به: أحترم عقدي.. وسأفعل ما يطلبه النادي

علق الدولي المصري أحمد حجازي لاعب فريق اتحاد جدة السعودي على إصرار النادي بشأن استمراره بالرغم من معاناته من الإصابة في الرباط الصليبي.

وعاد حجازي مرة أخرى للمشاركة في المباريات بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغياب 191 يوما عن الفريق، ليشارك ضد سباهان أصفهان الإيراني في المباراة التي جمعتهما في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا أمس الإثنين.

وقال حجازي لبرنامج دورينا غير: "أنا لاعب محترف ولدي عقد مع اتحاد جدة وأقدم كل الاحترام للجماهير والإدارة في أي قرار".

وأضاف "أحقق المطلوب مني وهو العودة بأفضل صورة ممكنة لي وفي أسرع وقت لأساعد الفريق".

وأنهى حديثه قائلا: "الرحيل؟ سأفعل كل شيء تطلبه مني الإدارة".

وكان أنمار الحائلي رئيس اتحاد جدة قال لقناة "إم بي سي أكشن" السعودية: "سر التمسك بحجازي رغم الإصابة بقطع في الرباط الصليبي؟ أنه لاعب رائع بالإضافة إلى أنه قائد للفريق، كما أن فترة غيابه لم تكن طويلة بالنسبة لنا".

وواصل " في بداية فترة الانتقالات الصيفية تحدث معنا حجازي وباقي المحترفين بشفافية عن ترحيبهم بالرحيل في حالة انضمام بديل من الأسماء العالمية".

وتابع " طلب الجماهير ببديل لحجازي بسبب إصابته؟ لم يكن لدينا الميزانية المطلوبة، ولم يساعدنا برنامج استقطاب اللاعبين في ضم بديل عالمي، مثل الهولندي فيرجيل فان دايك أو البرازيلي ماركينيوس، لم نكن لنمانع ذلك، وأعتقد أن حجازي نفسه لم يكن ليمانع ذلك في حالة انضمام مثل هذه الأسماء".

وفاز فريق النمور على سباهان أصفهان بهدفين مقابل هدف وحيد.

الفوز حسم صدارة الاتحاد بـ 15 نقطة، حيث حقق 5 انتصارات وتعرض لهزيمة وحيدة أمام القوة الجوية العراقي.

ورغم الخسارة، ينتظر سباهان أصفهان ترتيب أفضل 6 بين المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن القوة الجوية الذي فاز عليه 1-0 وتعادل معه 2-2.

وتذيل أولماليك الأوزبكي المجموعة بلا نقاط بعد 6 هزائم في المجموعة، حيث سجل 5 أهداف وتلقى 22 هدفا.