تحقيق في الجول - طُرد من الإسماعيلي والآن تطارده أندية القمة.. من هو محمد عاطف جوهرة طنطا

الثلاثاء، 05 ديسمبر 2023 - 09:50

كتب : عمرو نبيل

محمد عاطف

العديد من الفرق في الدوري المصري الممتاز تهتم الآن بضم محمد عاطف لاعب طنطا، وذلك بعد تألقه اللافت في دوري المحترفين.

ولكن هل تعلم أن هذا اللاعب كان بين يدي أحد أعرق أندية الدوري الممتاز وأكثرها فوزا بالبطولات؟

FilGoal.com بدأ في تتبع مسيرة اللاعب للتعرف على نشأته، حيث بدأ في نادي بني عبيد، ولفت الأنظار بسرعة بين صفوف الناشئين.

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هنا التقطه عين أحد لاعبي الإسماعيلي القدامى، وهو أحمد سعيد الظهيرالأيمن للدراويش ومنتخب مصر للشباب تحت قيادة حسن شحاتة في بداية الألفية.

على الفور عرض سعيد الموهبة الجديد على الإسماعيلي، وبرفقته لاعب آخر يُلقب بـ "إيتو"، فتعاقد الدراويش مع الثنائي مقابل 150 ألف جنيه في عام 2018.

ولكن بعد مرور سنوات على قيد الثنائي، قرر عاطف عبد العزيز المدير الفني لفريق الناشئين الاستغناء عن محمد عاطف بدون مقابل.

وقال أحد مدربي قطاع الناشئين لـ FilGoal.com: "حين أتى أحمد سعيد باللاعب محمد عاطف طالب مسؤولي النادي بالحفاظ عليه لأنه سيكون له شأن كبير في المستقبل، ولكن قرار عاطف عبد العزيز أطاح باللاعب خارج النادي".

كما علم FilGoal.com أيضا أن إبلاغ اللاعب بقرار الاستغناء عنه أتى في اليوم الأخير لغلق باب القيد.

صدمة قاسية تعرض لها عاطف الذي وجد أحلامه تتبخر، ولكنه تواصل مع أحد المدربين لينتقل إلى نادي بلطيم في القسم الثالث.

تألق عاطف مع بلطيم طوال الموسم، حتى آخر مباراة في القسم الثالث والتي كانت أمام طنطا، فالتقطته أعين النادي ليصر على ضمه.

وروى مصطفى سليم المشرف العام على فريق طنطا لـ FilGoal.com: "في 2022 تواصلت مع أحد لاعبي بلطيم للوصول إلى محمد عاطف، وطلبت منه الحضور لمقر النادي".

وأضاف "بعد جلسة مع اللاعب أبدى خلالها رغبته في اللعب لطنطا، رفض عاطف التوقيع إلا في حضور والده، وبالفعل حضر وتواصلنا مع مسؤولي بلطيم لمعرفة الشروط المادية".

واختتم "بعد جلسة بين مسؤولي طنطا وبلطيم، حصلنا على خدمات اللاعب مقابل 50 ألف جنيه".

سليم أشاد كثيرا بسلوكيات عاطف والتزامه داخل الفريق، والآن يستعد لبيعه في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وبالتأكيد أيا كانت قيمة الصفقة المقبلة، ستكون مكسبا ماديا هائلا للنادي بالنظر لقيمة التعاقد معه.

الإسماعيلي طنطا محمد عاطف
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