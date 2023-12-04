خبر في الجول - الكشف عن طبيعة إصابة محمود متولي ومدة العلاج

تم الكشف عن طبيعة إصابة محمود متولي مدافع الأهلي والفترة المتوقعة لعلاجه.

وعلم FilGoal.com أن محمود متولي يعاني من شد في العضلة الأمامية من الدرجة الأولى في القدم اليمني.

وسيحتاج اللاعب 10 أيام للعلاج والتأهيل، ثم سيصبح جاهزا بعدها للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وعلم FilGoal.com أيضا أن الإصابة الجديدة ليست تكرارا للإصابات القديمة التى كانت متركزة في القدم اليسرى.

وقبل هذه الإصابة الجديدة كان اللاعب جاهزا للمشاركة في المباريات بعد تمام تعافيه وتجهيزه.

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة 8 ديسمبر الجاري.

ويأتي ذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الفريق الأحمر صدارة مجموعته بالفوز على ميدياما الغاني والتعادل مع يانج أفريكانز التنزاني.

ويملك ميدياما 3 نقاط من فوز على شباب بلوزداد، فيما يملك بلوزداد 3 نقاط أيضا من الفوز على يانج أفريكانز، الذي لم يحصد سوى نقطة التعادل مع الأهلي.