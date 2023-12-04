مصر تحصل على حق استضافة دورة الألعاب الإفريقية

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية حصول مصر على حق استضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2027.

مصر كانت قد تقدمت بطلب الحصول على حق استضافة الدورة يوم 13 أكتوبر الماضي قبل أن تصل الموافقة اليوم من اللجنة الأولمبية الإفريقية.

وجاء خطاب اللجنة الأولمبية الإفريقية كالتالي:

لقد تلقينا بكل سرور خطاب التأكيد المؤرخ بتاريخ 13 أكتوبر 2023 الذي يعرب عن اهتمام جمهورية مصر العربية واستعدادها لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية التابعة للأنوكا لعام 2027 بدعم كامل من الحكومة.

اسمحوا لي أولاً أن أعرب عن خالص احترامنا وامتناننا لمصر وقائدها العظيم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على الحكمة والتوجيه والتفهم الذي انعكس خلال اجتماعنا الأخير والذي عقد في مصر في شهر سبتمبر 2022 مع فخامة رئيس جمهورية مصر العربية، بحضوركم الكريم، وحضور السيد الدكتور/ أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري والسيد الدكتور/ توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والوفد المرافق له والسيد الدكتور/ حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بصفته ممثلاً للحركة الأولمبية الدولية في مصر، وهو اللقاء الذي أكدت فيه مصر التزامها بتعزيز دور الرياضة وتطويرهاعلى المستوى العالمي والقاري، ولتكون أول من يخطو الطريق بالقارة للسعي نحو استضافة أول دورة ألعاب أولمبية على الإطلاق بالقارة في عام 2036.

ومن منطلق التزاماتها المعلنة تجاه مصر والقائد البارز فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والحركة الرياضية في مصر بأكملها، تؤكد الأنوكا منح مصر حق استضافة دورة الألعاب الأفريقية التابعة للأنوكا لعام 2027 والتي دعمتها اللجنة الأولمبية الدولية باعتبارها البطولة الأفريقية المعتمدة المؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ونحن نتطلع قريبا إلى صياغة الاتفاقية التعاقدية لدورة الألعاب وجميع النواحي الإجرائية، من أجل ضمان النجاح النهائي حيث نخطط لدورة ألعاب تُظهر القدرات غير المسبوقة لمصر على استضافة الألعاب الأولمبية.

تفضلوا بقبول فائق الإحترام،

مصطفى بيراف

دورة الألعاب الإفريقية المقبلة ستقام في شهر مارس من عام 2024 بمدينة أكرا الغانية.

وكانت الدورة الأخيرة قد أقيمت في الرباط عام 2019 وحصلت مصر فيها على أكبرعدد من الميداليات.

وسبق لمصر استضافة دورة الألعاب الإفريقية مرة واحدة بالقاهرة عام 1991.