Gaming - أكبر ألعاب إكس بوكس تكسر رقما قياسيا

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 22:45

كتب : FilGoal

starfield

كشف فيل سبنسر رئيس قطاع إكس بوكس الترفيهي، عن وصول لعبة ستارفيلد إلى 12 مليون لاعب قاموا بتجربتها خلال أقل من 3 أشهر على إصدارها وذلك خلال مؤتمر Comic Con 2023 في البرازيل.

12 مليون لاعب هو رقم ضخم للغاية يعود في الأغلب إلى وجود اللعبة على خدمة Xbox Game Pass، بجانب المبيعات الهائلة التي حققتها اللعبة على منصة الحاسب الشخصي.

اللعبة كانت قد أعلن على وصولها إلى 10 مليون لاعب في أول شهر من إصدارها، ما يعني أنها وصلت إلى 2 مليون شخص إضافيين في الشهرين التاليين، بمعدل مليون كل شهر.

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لعبة ستارفيلد هي واحدة من أكبر ألعاب الفضاء التي تم إنتاجها، حيث تقدم تجربة شاسعة في عالم كبير يمتلك 1000 كوكب أغلبيتهم قابلين للاستكشاف.

وهي لعبة تقمص أدوار أو Role Playing Game تسمح لك بلعب دور رائد الفضاء والدخول في مغامرة مع مجموعة من المستكشفين الذين يسمون أنفسهم The Constellation، في رحلة بحث عن الحقائق، ومصادر الحياة الأخرى في المجرات الكثيرة التي وصل إليها البشر.

strarfield
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