مساعد حكم مباراة أتليتكو مدريد تجسس على لاعبي برشلونة

تجسس راؤول كابانييرو مساعد حكم مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد على لاعبي الفريق الكتالوني عقب نهاية المباراة من أجل معرفة تعليقات اللاعبين على حكم اللقاء سانشيز مارتينيز.

وأشارت القناة الثالثة الإسبانية إلى أن التجسس حدث عن عمد بعد نهاية المباراة إذ ذهب كابانييرو إلى الطريق المؤدي لغرف تغيير الملابس لبرشلونة بناء على طلب مارتينيز ليعرف تعليق اللاعبين على الأداء التحكيمي.

ولم توضح القناة أي إجراء ستتخذه إدارة البلوجرانا بسبب هذه الحادثة والتحقيق فيها وكذلك رأي أي مسؤول من النادي بشأن ذلك الأمر.

وعلى الجانب الآخر فصحيفة "ٍسبورت" الإسبانية ذكرت أن الفريق والمدير الفني تشافي هيرنانديز يشعرون بالغضب بسبب أداء الحكام ضد برشلونة.

وكشفت الصحيفة أن الغضب كان في مباراة أتليتكو مدريد بسبب الأداء التحكيمي السيء ضد برشلونة، وكذلك الأمر ضد رايو فايكانو حينما قال تشافي إن فريقه يستحق ركلة جزاء بعد التدخل القوي على رافينيا.

الشيء الذي ذكره أيضا خوان لابورتا رئيس برشلونة أن فريقه يستحق الحصول على ركلتي جزاء وليست واحدة فقط لصالح روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.

وفاز برشلونة على أتليتكو مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الإسباني، إذ سجل جواو فيليكس الهدف الوحيد، اللاعب البرتغالي يلعب في برشلونة على سبيل الإعارة من الروخيبلانكوس.

وارتفع رصيد برشلونة ليصل للنقطة 34 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 31 في المركز الرابع.