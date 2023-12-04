مساعد حكم مباراة أتليتكو مدريد تجسس على لاعبي برشلونة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 22:36

كتب : FilGoal

برشلونة ضد أتليتكو مدريد

تجسس راؤول كابانييرو مساعد حكم مباراة برشلونة ضد أتليتكو مدريد على لاعبي الفريق الكتالوني عقب نهاية المباراة من أجل معرفة تعليقات اللاعبين على حكم اللقاء سانشيز مارتينيز.

وأشارت القناة الثالثة الإسبانية إلى أن التجسس حدث عن عمد بعد نهاية المباراة إذ ذهب كابانييرو إلى الطريق المؤدي لغرف تغيير الملابس لبرشلونة بناء على طلب مارتينيز ليعرف تعليق اللاعبين على الأداء التحكيمي.

ولم توضح القناة أي إجراء ستتخذه إدارة البلوجرانا بسبب هذه الحادثة والتحقيق فيها وكذلك رأي أي مسؤول من النادي بشأن ذلك الأمر.

أخبار متعلقة:
بسبب إصابة جافي.. روكي لن يكلف برشلونة أي أموال سبورت: السيدات يتفوقن على الرجال.. برشلونة يدرس قرارات لجذب حضور الجماهير برشلونة يكشف إصابة مدافعه سيميوني: برشلونة حقق الفوز بسبب امتلاك قوة هجومية.. وتشافي أعاد أسلوبهم

وعلى الجانب الآخر فصحيفة "ٍسبورت" الإسبانية ذكرت أن الفريق والمدير الفني تشافي هيرنانديز يشعرون بالغضب بسبب أداء الحكام ضد برشلونة.

وكشفت الصحيفة أن الغضب كان في مباراة أتليتكو مدريد بسبب الأداء التحكيمي السيء ضد برشلونة، وكذلك الأمر ضد رايو فايكانو حينما قال تشافي إن فريقه يستحق ركلة جزاء بعد التدخل القوي على رافينيا.

الشيء الذي ذكره أيضا خوان لابورتا رئيس برشلونة أن فريقه يستحق الحصول على ركلتي جزاء وليست واحدة فقط لصالح روبرت ليفاندوفسكي ورافينيا.

وفاز برشلونة على أتليتكو مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الإسباني، إذ سجل جواو فيليكس الهدف الوحيد، اللاعب البرتغالي يلعب في برشلونة على سبيل الإعارة من الروخيبلانكوس.

وارتفع رصيد برشلونة ليصل للنقطة 34 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 31 في المركز الرابع.

برشلونة أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني
نرشح لكم
بيلينجهام يعترف: خذلت أنشيلوتي في هذا الأمر بسبب إصابة جافي.. روكي لن يكلف برشلونة أي أموال آس: إجراء العملية هو الحل لإصابة تير شتيجن ولكن سبورت: السيدات يتفوقن على الرجال.. برشلونة يدرس قرارات لجذب حضور الجماهير برشلونة يكشف إصابة مدافعه ريال مدريد يوضح إصابة كارباخال سيميوني: برشلونة حقق الفوز بسبب امتلاك قوة هجومية.. وتشافي أعاد أسلوبهم سبورت: تير شتيجن لن يعود قبل بداية 2024.. والأقرب خضوعه لعملية جراحية
أخر الأخبار
الأضخم في التاريخ.. الدوري الإنجليزي يعلن بيع حقوقه بمبلغ خرافي 23 دقيقة | الدوري الإنجليزي
Gaming - أكبر ألعاب إكس بوكس تكسر رقما قياسيا 31 دقيقة | Gamers
مساعد حكم مباراة أتليتكو مدريد تجسس على لاعبي برشلونة 40 دقيقة | الدوري الإسباني
مكادي يقبل استقالة عثمان أحمد عثمان 43 دقيقة | القسم الثاني
في ليلة عودة حجازي.. اتحاد جدة يحسم صدارة المجموعة بالفوز على سباهان 49 دقيقة | سعودي في الجول
خالد جلال: سيكون هناك حساب شديد للاعبين عقب الخسارة من سموحة 58 دقيقة | الدوري المصري
بيلينجهام يعترف: خذلت أنشيلوتي في هذا الأمر ساعة | الدوري الإسباني
موقف عبد المنعم وياسر إبراهيم.. وانتظام موديست في مران الأهلي الجماعي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر