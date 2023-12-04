في ليلة عودة حجازي.. اتحاد جدة يحسم صدارة المجموعة بالفوز على سباهان

في ليلة عودة أحمد حجازي بعد طول غياب، حقق اتحاد جدة الفوز على سباهان أصفهان الإيراني بهدفين مقابل هدف وحيد في ختام دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

وشارك أحمد حجازي لأول مرة في خط الدفاع بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بعد غياب 191 يوما إذ كانت مشاركته الأخيرة ضد الفيحاء يوم 27 مايو الماضي.

تقدم النمور أتى سريعا في الدقيقة 14 بركلة حرة رائعة سجلها صالح العمري.

صالح العمري يضع الإتحاد في المقدمة بطريقة ولا أروع #دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/qmaNvu9rI8 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 4, 2023

وفي الدقيقة 25 سدد فابينيو بالرأس من ركنية، ومرت الكرة بجوار القائم الأيسر.

وكاد الضيف الإيراني أن يتعادل برأسية محمد دانشكر، ولكن مرت بجوار القائم في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 44 تحصل الاتحاد على ركلة بعد عرقلة عبد الرزاق حمد الله من فرشاد أحمد زادة.

ولكن بعد مراجعة تقنية الفيديو تراجع الحكم عن قراره ومنح إنذار لعبد الرزاق بداعي التمثيل.

وأتى هدف التعادل في الدقيقة 48 بواسطة رامين رضائيان برأسية بعد عرضية من محمد دانشكر.

وفي الدقيقة 61 سدد جوتا كرة خطيرة مرت أعلى العارضة.

ونجح جوتا في تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 69 بعد بينية متقنة من حمد الله.

وفي الدقيقة 72 أتى عبد الرحمن العبود بدلا من مهند الشنقيطي.

ثم ترك حجازي موقعه في الدقيقة 76 ليحل عمر هوساوي بدلا منه.

وفي الدقيقة 83 أتى الثلاثي هارون كامارا وفرحة الشمراني وأحمد با مسعود بدلا من عبد الرزاق حمد الله وجوتا وصالح العمري.

الفوز حسم صدارة الاتحاد بـ 15 نقطة، حيث حقق 5 انتصارات وتعرض لهزيمة وحيدة أمام القوة الجوية العراقي.

ورغم الخسارة، ينتظر سباهان أصفهان ترتيب أفضل 6 بين المركز الثاني برصيد 10 نقاط، بفارق المواجهات المباشرة عن القوة الجوية الذي فاز عليه 1-0 وتعادل معه 2-2.

وتذيل أولماليك الأوزبكي المجموعة بلا نقاط بعد 6 هزائم في المجموعة، حيث سجل 5 أهداف وتلقى 22 هدفا.