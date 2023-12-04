خالد جلال: سيكون هناك حساب شديد للاعبين عقب الخسارة من سموحة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 22:18

كتب : FilGoal

خالد جلال مدرب البنك الأهلي

شدد خالد جلال مدرب فاركو على أن لاعبي الفريق المقصرين سيتعرضون لحساب شديد عقب الخسارة من سموحة.

وتعرض فاركو للهزيمة من سموحة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من الدوري المصري وبعد أن أنهى الشوط الأول متقدما.

وقال جلال عبر قناة أن تايم سبورتس: "أرى أن هناك لغز بسبب بعد أربع أو خمس لاعبين عن مستواهم بشكل كامل وعلى الرغم من ذلك تقدمنا وكان من الممكن أن نسجل أكثر وكان يجب أن نبدأ الشوط الثاني بطريقة أفضل".

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وتابع "بعض اللاعبين تأثروا بسبب الحصول على فترة راحة كبيرة ومنها لعبنا مباراتين في وقت قصير ولا أعرف سبب ذلك".

وأضاف "تغييرات سموحة غيرت شكل الفريق هجومية بكل أمانة وحاولت أيضا إجراء تبديلات ولكن هناك أخطاء قاتلة من اللاعبين".

وأتم "سنعمل ونجتهد بشكل أكبر وأنا أركز بشكل كبير مع فاركو ولكن النتائج لا تزال غير مرجوة وسيكون هناك حساب شديد للاعبين لأننا لا يجب أن نخسر مباراة مثل تلك وأي لاعب مقصر سيتعرض للحساب ونعد بالظهور بشكل أفضل في الفترة المقبلة".

الفوز رفع رصيد سموحة للنقطة الـ 12 في المركز السادس، بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة الخامسة في المركز الـ 14 بفارق نقطة عن المراكز المؤدية للهبوط.

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