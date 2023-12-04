بيلينجهام يعترف: خذلت أنشيلوتي في هذا الأمر

اعترف جود بيلينجهام لاعب فريق ريال مدريد الإسباني بأنه خذل مدربه كارلو أنشيلوتي في أمر واحد فقط خلال تواجده رفقة النادي الملكي.

وتحدث لاعب الوسط الإنجليزي خلال تسلمه جائزة الفتى الذهبي المقدمة من صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية قائلا: "أعرف أنني خذلت أنشيلوتي في جانب واحد فقط وهو اللغة".

وأضاف "لم أتحدث اللغة الإسبانية بطريقة جيدة وكافية، أقدم اعتذاري له، لكن أواجه صعوبات غير متوقعة خلال تعلمي اللغة".

وأنهى حديثه قائلا: "تعلم اللغة صعب بالنسبة لي وأعترف بذلك، لكن أوعد أنشيلوتي بأنني سأقدم أقصى التزام ممكن".

ويحتل بيلينجهام صدارة قائمة هدافي الدوري الإسباني بـ11 هدفا، إذ يتقدم على أنطوان جريزمان لاعب فريق أتليتكو مدريد بفارق هدفين.

وحقق اللاعب البالغ من العمر 20 عاما رقما قياسيا بتحقيقه أفضل بداية تهديفية في تاريخ ريال مدريد إذ سجل 14 هدفا خلال أول 15 مباراة، متخطيا كريستيانو رونالدو الهداف التاريخ للنادي ففي أول 15 مباراة له، أحرز 13 هدفا.

وانتقل بيلينجهام إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 103 مليون يورو.

وتبلغ قيمة بيلينجهام حاليا حسب موقع "ترانسفير ماركت" الشهير 150 مليون يورو.

ويراقب ريال مدريد جوب بيلينجهام شقيق جود الأصغر لاعب سندرلاند الإنجليزي من أجل تحديد ما إذا من الممكن التعاقد معه.

ويلعب جوب في مركز صانع الألعاب وسجل 3 أهداف وصنع آخر خلال 19 مباراة رفقة القطط السوداء