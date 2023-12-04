ثنائية فادي فريد تقود سموحة للعودة والفوز ضد فاركو

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 21:13

كتب : FilGoal

احتفال فادي فريد بهدفه لسموحة ضد فاركو

حقق سموحة الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الإسكندرية في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل فادي فريقد ثنائية سموحة، بينما سجل وليد علي هدف فاركو الوحيد.

الفوز رفع رصيد سموحة للنقطة الـ 12 في المركز السادس، بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة الخامسة في المركز الـ 14 بفارق نقطة عن المراكز المؤدية للهبوط.

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ورفع فادي فريد رصيده من الأهداف إلى 6 ليتساوى مع كل من أحمد بلحاج وكريستوفر مابولولو في صدارة ترتيب الهدافين.

التشكيل

بدأ سموحة بحسام حسن في قيادة هجومه، بينما لعب فاركو بمحمد فخري ووليد علي في وسط الملعب.

أحداث المباراة

فاركو كان صاحب المحاولة الهجومية الأولى بفرصة لمحمد فخري من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

ومنع محمد سعيد شيكا سموحة من التقدم بتصديه لتسديدة قوية من أحمد خالد من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم فاركو بالهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق وليد علي مستغلا تمريرة من أحمد شريف مرت من الجميع وجاءت أمامه ليسدد في المرمى الخالي.

في الشوط الثاني قلص البديل فادي فريد النتيجة لصالح سموحة تحديدا في الدقيقة الـ 53 بمتابعة لتسديدة تصدى لها محمد سعيد شيكا.

وعاد فريد ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 59 برأسية رائعة مستغلا عرضية من إسلام جابر.

وحاول فاركو تسجيل التعادل في باقي أوقات المباراة ولكن بدون فرص خطيرة على المرمى.

وسيلعب سموحة مباراته المقبلة ضد الداخلية يوم 15 ديسمبر المقبل، بينما سيلعب فاركو ضد زد بنفس اليوم.

سموحة فاركو الدوري المصري الممتاز
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