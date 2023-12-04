ثنائية فادي فريد تقود سموحة للعودة والفوز ضد فاركو

حقق سموحة الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب الإسكندرية في افتتاح الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

سجل فادي فريقد ثنائية سموحة، بينما سجل وليد علي هدف فاركو الوحيد.

الفوز رفع رصيد سموحة للنقطة الـ 12 في المركز السادس، بينما توقف رصيد فاركو عند النقطة الخامسة في المركز الـ 14 بفارق نقطة عن المراكز المؤدية للهبوط.

ورفع فادي فريد رصيده من الأهداف إلى 6 ليتساوى مع كل من أحمد بلحاج وكريستوفر مابولولو في صدارة ترتيب الهدافين.

التشكيل

بدأ سموحة بحسام حسن في قيادة هجومه، بينما لعب فاركو بمحمد فخري ووليد علي في وسط الملعب.

أحداث المباراة

فاركو كان صاحب المحاولة الهجومية الأولى بفرصة لمحمد فخري من داخل منطقة الجزاء ولكن كرته جاءت فوق المرمى.

ومنع محمد سعيد شيكا سموحة من التقدم بتصديه لتسديدة قوية من أحمد خالد من داخل منطقة الجزاء.

وتقدم فاركو بالهدف الأول في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق وليد علي مستغلا تمريرة من أحمد شريف مرت من الجميع وجاءت أمامه ليسدد في المرمى الخالي.

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في آخر لحظات الشوط الأول فاركو يحرز هدف التقدم عن طريق وليد علي فرج لتصبح النتيجة 0-1 pic.twitter.com/EeF2P1PV1y — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 4, 2023

في الشوط الثاني قلص البديل فادي فريد النتيجة لصالح سموحة تحديدا في الدقيقة الـ 53 بمتابعة لتسديدة تصدى لها محمد سعيد شيكا.

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جوووووووووووووووووووووووووول



فادي فريد يحرز هدف التعادل لنادي سموحة في مرمي فاركو لتصبح النتجية 1-1 pic.twitter.com/4H2B6iJgJ2 — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 4, 2023

وعاد فريد ليضيف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 59 برأسية رائعة مستغلا عرضية من إسلام جابر.

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جوووووووووووووووووووووووووول



فادي فريد يتألق ويحرز الهدف الثاني لنادي سموحة في مرمي فاركو لتصبح النتيجة 2-1 pic.twitter.com/ZVvDiT5aRx — OnTime Sports (@ONTimeSports) December 4, 2023

وحاول فاركو تسجيل التعادل في باقي أوقات المباراة ولكن بدون فرص خطيرة على المرمى.

وسيلعب سموحة مباراته المقبلة ضد الداخلية يوم 15 ديسمبر المقبل، بينما سيلعب فاركو ضد زد بنفس اليوم.