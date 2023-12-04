Gaming - الكشف عن موقف رئيس قطاع إكس بوكس من حضور حفل جوائز الألعاب

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 21:10

كتب : FilGoal

x-box

شدد رئيس قطاع الترفيه في شركة مايكروسوفت (قطاع إكس بوكس)، فيل سبنسر بأنه سيكون متواجدا في الحدث الضخم الخاص بجوائز الألعاب الذي يستضيفه الصحفي المرموق جيف كيلي، والذي سيقام يوم 7 ديسمبر في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وأشار سبنسر إلى حضوره الحفل بعد رده على سؤال أحد المتابعين على موقع "X" بشأن هذا الأمر.

ورد سبنسر قائلا بأنه سيحضر الحفل ومتحمس لذلك.

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قد يعني ذلك أن إكس بوكس لديها إعلانات هامة، ويدعم هذه الفرضية أيضا إرسال مايكروسوفت بريد إلكتروني تحث فيه عشاقها على حضور الحفل وعدم تفويته.

وهو أمر مثير للاهتمام لأن مايكروسوفت بالفعل تمتلك عاما حافلا أمامها، والكثير من الألعاب التي غابت بدون أي إعلانات عن تفاصيل خاصة بها أمثال Stalker 2 وHellblade 2 وFable وGears.

لذلك نأمل أن نراهم جميعا في الحفل، أو على الأقل بعضهم.

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