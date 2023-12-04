Gaming - قاهرة كروت الشاشة.. Crysis تعود بجزء رابع

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 20:47

كتب : FilGoal

Crysis

كشف ستوديو Crytek رسميًا عن مشروعه الجديد، لعبة Crysis 4 في فترة سابقة من العام الحالي، اليوم أعطى الاستوديو تحديثًا لجماهيره يؤكد فيه أن المشروع يسير على خير ما يرام، وأن المخرج Mattias Engström المنضم للاستوديو في مايو الماضي يقود المشروع في مسار سلس.

وأشار الستوديو إلى أننا سنحتاج مزيدًا من الوقت حتى نرى شيء ملموس من اللعبة ومعرفة المزيد حولها.

في سياق متصل، وخلال حديث صحفي له مع MP1ST، سُئل دافيد فيفيلد المدير العام لفريق تطوير Crytek أن المشروع يقوده فريق مميز وناجح جدًا.

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لطالما كانت لعبة Crysis مضرب المثل في التقدم التقني والقوة الرسومية لدرجة أن في فترة من الفترات كان السؤال الرائج الذي يعبر عن قوة أجهزة الكمبيوتر بين الأصدقاء، هل يشغل جهازك لعبة Crysis؟

اللعبة قدمت 3 أجزاء آخرهم كان في 2013، وكان هو أفضلهم رسوميًا بطبيعة الحال.

أما عن أسلوب اللعب فسلسلة Crysis هي سلسلة ألعاب تصويب وخيال علمي من المنظور الأول.

Crysis
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