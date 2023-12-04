2023 سنة الإنجازات لسوني.. PS5 باع 40 ألف جهاز يوميًا على مدار العام

كشف موقع Finbold عن معلومات زعم أنه حصل عليها من مصادر سرية تقول إن سوني باعت متوسطة 1.2 مليون جهاز PS5 بشكل شهري.

الرقم السابق يعني أن الجهاز باع 40 ألف وحدة يوميًا إذا ما قسمنا عدد الأجهزة المباعة على عدد الأيام.

أو بأرقام أخرى، 1.7 ألف جهاز في الساعة الواحدة وهو معدل نمو خارق بالنسبة لجهاز ترفيهي.

يعني هذا الخبر أن كلام رئيس سوني التنفيذي، جيم راين بأن الجهاز سينهي السنة بمبيعات تصل إلى 100 مليون وحدة قد يكون صحيحًا، كما توقع أيضًا المدير المالي لسوني أن تزداد المبيعات في فترة الأعياد القادمة، وها هي تقترب. فهل تنجح سوني في اكتساح منافسيها في السوق؟

كانت سوني بلايستيشن قد أعلنت سابقًا أن مكتبة ألعابها، تلقت عدد يبلغ 2500 لعبة منذ صدور الجهاز في نوفمبر 2020، لذا فإنه من الواضح أن بلايستيشن سيحقق الكثير من النجاحات في الفترة القادمة.