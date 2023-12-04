2023 سنة الإنجازات لسوني.. PS5 باع 40 ألف جهاز يوميًا على مدار العام
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 20:40
كتب : FilGoal
كشف موقع Finbold عن معلومات زعم أنه حصل عليها من مصادر سرية تقول إن سوني باعت متوسطة 1.2 مليون جهاز PS5 بشكل شهري.
الرقم السابق يعني أن الجهاز باع 40 ألف وحدة يوميًا إذا ما قسمنا عدد الأجهزة المباعة على عدد الأيام.
Over 40,000 PS5 consoles have been sold every day, on average, in 2023
Nearly 1.7K PS5s are sold every hour
About 28 PS5s have been sold in the time it took you to read this tweet
See more: https://t.co/HdcpyG37jb pic.twitter.com/QoVkO6Pebq— Hunter 🎮 (@NextGenPlayer) December 3, 2023
أو بأرقام أخرى، 1.7 ألف جهاز في الساعة الواحدة وهو معدل نمو خارق بالنسبة لجهاز ترفيهي.
يعني هذا الخبر أن كلام رئيس سوني التنفيذي، جيم راين بأن الجهاز سينهي السنة بمبيعات تصل إلى 100 مليون وحدة قد يكون صحيحًا، كما توقع أيضًا المدير المالي لسوني أن تزداد المبيعات في فترة الأعياد القادمة، وها هي تقترب. فهل تنجح سوني في اكتساح منافسيها في السوق؟
كانت سوني بلايستيشن قد أعلنت سابقًا أن مكتبة ألعابها، تلقت عدد يبلغ 2500 لعبة منذ صدور الجهاز في نوفمبر 2020، لذا فإنه من الواضح أن بلايستيشن سيحقق الكثير من النجاحات في الفترة القادمة.