انتهت في أبطال آسيا - اتحاد جدة (2)-(1) سباهان

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 20:18

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة اتحاد جدة ضد سباهان الإيراني التي شهدت عودة أحمد حجازي من الإصابة في دوري أبطال آسيا.

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ق 83 هارون كامارا وفرحة الشمراني وأحمد با مسعود بدلا من عبد الرزاق حمد الله وجوتا وصالح العمري

ق 76 عمر هوساوي بدلا من أحمد حجازي

ق 72 عبد الرحمن العبود بدلا من مهند الشنقيطي

ق 69 جووول جوتا يسجل الثاني بطريقة رائعة بعد تمريرة من حمد الله

ق 61 تسديدة قوية عن طريق جواو فيليبي جوتا لاعب الاتحاد من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

ق 48 التعادل لسباهان أصفهان بواسطة رامين رضائيان برأسية بعد عرضية من محمد دانشكر

ق 45 بعد مراجعة تقنية الفيديو.. الحكم يتراجع عن قراره ويمنح إنذار لعبد الرزاق بداعي التمثيل

ق 44 ركلة جزاااء بعد عرقلة عبد الرزاق حمد الله من فرشاد أحمد زادة

ق 40 ركلة ركنية لسباهان على يسار مرمى الاتحاد، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها محمد دانشكر برأسية غير متقنة مرت بشكل بعيد عن المرمى.

ق 25 ركلة ركنية للاتحاد على يمين مرمى سباهان، نفذت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها فابينيو برأسية غير متقنة مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

ق 16 الهدف يحتسب بعد مراجعة تقنية الفيديو

ق 14 جووول صالح العمري يسجل الأول بركلة حرة رائعة على أعلى يسار المرمى

بداية المباراة

أحمد حجازي اتحاد جدة دوري أبطال آسيا
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