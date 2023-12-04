بعد غياب 191 يوما.. حجازي أساسي في تشكيل اتحاد جدة لمواجهة سباهان

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 19:30

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

أعلن مارسيلو جاياردو مدرب اتحاد جدة تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد سباهان الإيراني.

أحمد حجازي

النادي : الاتحاد

ويلتقي اتحاد جدة مع سباهان في الجولة الأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

وشهد التشكيل مشاركة أحمد حجازي لأول مرة في خط الدفاع بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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ويشارك حجازي بعد غياب 191 يوما إذ كانت مشاركته الأخيرة ضد الفيحاء يوم 27 مايو الماضي.

ويشهد التشكيل غياب كريم بنزيمة بسبب الإصابة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد الله المعيوف.

الدفاع: مهند الشنقيطي - أحمد حجازي - لويز فيليبي - زكريا هوساوي.

الوسط: فابينيو - فيصل الغامدي.

أمامهما: صالح العجمان - مروان الصحفي - فيليبي جوتا.

الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

وضمن اتحاد جدة التأهل لدور الـ 16 ولكنه يلعب من أجل ضمان الصدارة ضد سباهان إذ أن الفارق بينهما نقطتين فقط.

أحمد حجازي دوري أبطال آسيا اتحاد جدة
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