الكشف عن مستجدات تطوير لعبة The Last of Us 3

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 19:15

كتب : FilGoal

the last of us

شدد الممثل الصوتي جيفري بيرس والذي يلعب دور شخصية تومي في سلسلة The Last of Us على أنه لم يتلق بعد سيناريو الجزء الثالث، ما يعني أن العمل على الجزء الجديد لا يزال في مرحلة مبكرة جدًا، على عكس ما أثير مؤخرًا بأن اللعبة قريبة من الإعلان والإصدار.

مع وضع هذه المعلومة التي جاءت في حديث صحفي مع موقع دكسترو، يمكننا توقع ان اللعبة لن ترى النور قبل عام 2025 بأي حال من الاحوال، إن لم يكن في موعد متأخر عن ذلك.

في سياق متصل، يستعد مسلسل The Last of Us في موسمه الثاني للدخول في مرحلة الإنتاج في بداية 2024 تمهيدًا لعرضه في العام الذي يليه -2025- وينقل لنا تجربة الجزء الثاني من اللعبة على مدار الموسم.

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أما عن الاستوديو المطور، نوتي دوج، فإنه يعمل الآن على مشروع جديد من نوع الخيال العلمي بحسب تسريبات ظهرت في منتصف العام الماضي، ولكن لا يوجد حوله أي معلومات إضافية.

الاستوديو كان قد صرح بأن مشروع اللعب الجماعي تحت عنوان The Last of Us Factions الذي يعمل عليه يسير بشكل جيد، ولكن التسريبات أشارت بأن اللعبة تم تجميدها داخليًا للتركيز على الألعاب الفردية القصصية التي يبرع فيها المطور.

the last of us
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