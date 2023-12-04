بسبب إصابة جافي.. روكي لن يكلف برشلونة أي أموال

أعلن نادي أتلتيكو باراناينسي البرازيلي عن انتقال لاعبه فيتور روكي إلى برشلونة خلال شهر يناير المقبل وودع فريقه أمس الأحد.

وكان عقد روكي رفقة برشلونة من المقرر أن يبدأ في الصيف المقبل حسب الاتفاق بين باراناينسي والنادي الكتالوني في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن إصابة جافي أدت إلى طلب البلوجرانا بتفعيل عقده قبل بدايته بـ6 أشهر.

وأصيب جافي خلال المشاركة مع منتخب بلاده إسبانيا في فترة التوقف الدولي الماضي في مواجهة جورجيا وانتهى موسمه وعدم مشاركته في يورو 2024 بسبب الإصابة بالرباط الصليبي والغضروف في الركبة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن القانون في رابطة الدوري الإسباني يقر أنه في حال إصابة أي لاعب لفترة طويلة، فيحق للنادي قيد لاعب آخر بدلا منه دون خصم في سقف الرواتب خلال الموسم الجاري.

وأفادت الصحيفة أنه بالتالي لن يخصم من برشلونة أي أموال في سقف الرواتب خلال فترة الـ6 أشهر الأولى، ولكن سيتم خصمها من الموسم المقبل، إذ كانت تخوفات إدارة برشلونة من أمر خصم الرواتب أو احتساب راتب روكي في الموسم الجري بسبب الحالة الاقتصادية السيئة للنادي.

وكان ديسيو بيرمان وكيل اللاعب البالغ من العمر 20 عاما قد قال لـFilGoal.com من قبل: "توصل نادي برشلونة لاتفاق مالي مع أتليتكو بارانينسي لضم فيتور روكي في يناير بدلا من الصيف المقبل".

وأضاف "قيمة الصفقة تقترب من 60 مليون يورو يدفعها نادي برشلونة إذا حقق اللاعب بعض الشروط معهم".

وخاض روكي 44 مباراة الموسم الجاري وسجل 21 هدفا وصنع 8 في جميع المسابقات.

وساهم المهاجم البالغ 18 عاما في فوز البرازيل بلقب أمريكا الجنوبية للشباب وحصد لقب الهداف برصيد 6 أهداف.