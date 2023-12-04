مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) فاركو.. بداية المباراة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سموحة ضد فاركو في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل