مباشر الدوري المصري - سموحة (0)-(0) فاركو.. بداية المباراة

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 18:49

كتب : FilGoal

فادي فريد - سموحة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سموحة ضد فاركو في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.

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بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

سموحة فاركو الدوري المصري
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