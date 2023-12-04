انتهت الدوري المصري - سموحة (2)-(1) فاركو
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 18:49
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة سموحة ضد فاركو في الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز.
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نهاية المباراة
ق59. جوووول الثااني لسموحة عن طريق فادي فريد برأسية بعد عرضية من مصطفى البدري.
ق53. جووول التعادل لسموحة عن طريق فادي فريد بمتابعة لتسديدة تصدى لها محمد سعيد شيكا.
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق48. جووووول أول لفاركو عن طريق وليد علي بعد تمريرة من أحمد شريف مرت من الجميع ليضعها وليد في المرمى الخالي.
ق21. محمد سعيد شيكا يتألق ويمنع الهدف الأول من أحمد خالد.
ق15. محاولة أولى لفاركو عن طريق محمد فخري ولكن فوق المرمى.
بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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