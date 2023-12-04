الكرتي ينضم لتدريبات بيراميدز لمواجهة صنداونز.. وموقف السعيد

انضم وليد الكرتي لتدريبات بيراميدز في جنوب إفريقيا استعدادا لمواجهة ماميلودي صنداونز.

وليد الكرتي النادي : بيراميدز بيراميدز

ويستعد بيراميدز لمواجهة صنداونز في الثالثة عصر الأحد المقبل بالجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وكان الكرتي قد غاب عن المواجهة الماضية لبيراميدز ضد نوذيبو بسبب الإصابة.

والتحق الكرتي بالبعثة في جنوب إفريقيا وانضم لتدريب الفريق الأول بالأمس.

وخاض بيراميدز مرانه الأول على أحد ملاعب جامعة توكس بمدينة بريتوريا واستمر لأكثر من ساعة ونصف.

ومن المنتظر أن يلتحق عبد الله السعيد هو الآخر بالبعثة خلال الساعات المقبلة استعدادا لمواجهة صنداونز.

وكان بيراميدز قد حقق الفوز في المباراة الأولى على مازيمبي، بينما خسر من نواذيبو.

ويمتلك كل فريق من الأربعة المشاركين في المجموعة ثلاثة نقاط بعد فوزكل منهم في مباراة وخسارة الأخرى.