كأس مصر - الإعلان عن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث
الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 18:35
كتب : رضا السنباطي
أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم معن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر 2023-2024.
ولا تبدأ مشاركة أندية الدوري الممتاز في هذه المرحلة من المسابقة.
وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:
الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 2 ظهرا
بروكسي × المنيا
دكرنس × الألومونيوم
أبو قير للأسمدة × كهرباء الإسماعيلية
لافيينا × المنصورة
المصرية للاتصالات × بورفؤاد
بترول أسيوط × دلفي
جمهورية شبين × الإنتاج الحربي
السبت 23 ديسمبر 2023 - 2 ظهرا
مكادي × ديروط
طنطا × النصر الرياضي
وادي دجلة × الواسطى
غزل المحلة × الترسانة
بتروجت × إيسترن كومباني
السكة الحديد × القناة
الأحد 24 ديسمبر 2023 - 2 ظهرا
النجوم × راية
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