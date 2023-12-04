كأس مصر - الإعلان عن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 18:35

كتب : رضا السنباطي

كأس مصر - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم معن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر 2023-2024.

ولا تبدأ مشاركة أندية الدوري الممتاز في هذه المرحلة من المسابقة.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

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الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 2 ظهرا

بروكسي × المنيا

دكرنس × الألومونيوم

أبو قير للأسمدة × كهرباء الإسماعيلية

لافيينا × المنصورة

المصرية للاتصالات × بورفؤاد

بترول أسيوط × دلفي

جمهورية شبين × الإنتاج الحربي

السبت 23 ديسمبر 2023 - 2 ظهرا

مكادي × ديروط

طنطا × النصر الرياضي

وادي دجلة × الواسطى

غزل المحلة × الترسانة

بتروجت × إيسترن كومباني

السكة الحديد × القناة

الأحد 24 ديسمبر 2023 - 2 ظهرا

النجوم × راية

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