كأس مصر - الإعلان عن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم معن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث لبطولة كأس مصر 2023-2024.

ولا تبدأ مشاركة أندية الدوري الممتاز في هذه المرحلة من المسابقة.

وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

الجمعة 22 ديسمبر 2023 - 2 ظهرا

بروكسي × المنيا

دكرنس × الألومونيوم

أبو قير للأسمدة × كهرباء الإسماعيلية

لافيينا × المنصورة

المصرية للاتصالات × بورفؤاد

بترول أسيوط × دلفي

جمهورية شبين × الإنتاج الحربي

السبت 23 ديسمبر 2023 - 2 ظهرا

مكادي × ديروط

طنطا × النصر الرياضي

وادي دجلة × الواسطى

غزل المحلة × الترسانة

بتروجت × إيسترن كومباني

السكة الحديد × القناة

الأحد 24 ديسمبر 2023 - 2 ظهرا

النجوم × راية