آس: إجراء العملية هو الحل لإصابة تير شتيجن ولكن

يعاني مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني من إصابة في الظهر منذ التوقف الدولي الأخير وكانت التقارير تشير إلى أنها غير مقلقة، ولكن الأمر تفاقم وأدى إلى ضرورة التدخل الجراحي.

وأدت الإصابة إلى غيابه عن منتخب بلاده ألمانيا في الوديتين أثناء التوقف الدولي، وكذلك عدم مشاركته مع برشلونة ضد كل من رايو فايكانو وبورتو البرتغالي وأتليتكو مدريد.

وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن إصابة حارس المرمى البالغ من العمر 31 عاما لها حل واحد فقط وهو إجراء عملية جراحية ولكن هذا الأمر يقلق شتيجن.

وأوضحت الصحيفة أن شتيجن يفكر حتى الآن بشأن إجراء العملية الجراحية لأنها ستتسبب في غيابه لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أسابيع ويحاول أن يستعيد عافيته دون اللجوء إلى إجراء عملية جراحية.

ويشارك إنياكي بينيا بدلا من شتيجن إذ لعب ضد رايو فايكانو وبورتو وأتليتكو مدريد ولم يخسر في أي مباراة إذ فاز الفريق الكتالوني معه في مباراتين وتعادل في واحدة.

وعلق تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق على إصابة شتيجن إذ قال عقب مباراة أتليتكو مدريد: "شتيجن يعاني من آلام في الظهر وسنقيم وضعه هذا الأسبوع لأنه لم يتحسن حتى الآن".

وفاز برشلونة على أتليتكو مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الإسباني، إذ سجل جواو فيليكس الهدف الوحيد، اللاعب البرتغالي يلعب في برشلونة على سبيل الإعارة من الروخيبلانكوس.

وارتفع رصيد برشلونة ليصل للنقطة 34 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 31 في المركز الرابع.