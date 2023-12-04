سبورت: السيدات يتفوقن على الرجال.. برشلونة يدرس قرارات لجذب حضور الجماهير

تفوق فريق السيدات في برشلونة على الرجال في الحضور الجماهيري لمباريات النادي الكتالوني في المونتجويك في الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة تشعر بالقلق تجاه الحضور الجماهيري بسبب أن مباريات فريق السيدات تجذب الجماهير أكثر من لقاءات السيدات.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة البلوجرانا قررت التدخل ودراسة عدة قرارات من أجل تشجيع الجماهير لحضور مباريات فريق الرجال دون الكشف عنها حتى الآن، لكن تأمل بأن مباراة جيرونا المقبلة يوم الأحد القادم تكون لها رد الفعل المناسب من الجماهير.

وأفادت أن مباراة كلاسيكو السيدات ضد ريال مدريد في يوم 19 من الشهر الماضي كان لها حضور جماهيري أكثر من لقاء أتليتكو مدريد الذي أقيم أمس الأحد.

فعلى مستوى السيدات فاز برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة خمسة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني للسيدات، إذ يحتل برشلونة صدارة الدوري بالعلامة الكاملة 30 نقطة، بينما يأتي ريال خلفه مباشرة برصيد 24 نقطة.

وفاز رجال برشلونة على أتليتكو مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الإسباني، إذ سجل جواو فيليكس الهدف الوحيد، اللاعب البرتغالي يلعب في برشلونة على سبيل الإعارة من الروخيبلانكوس.

وارتفع رصيد برشلونة ليصل للنقطة 34 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 31 في المركز الرابع.