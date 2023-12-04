سبورت: السيدات يتفوقن على الرجال.. برشلونة يدرس قرارات لجذب حضور الجماهير

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 18:24

كتب : FilGoal

برشلونة - سيدات

تفوق فريق السيدات في برشلونة على الرجال في الحضور الجماهيري لمباريات النادي الكتالوني في المونتجويك في الفترة الماضية.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة برشلونة تشعر بالقلق تجاه الحضور الجماهيري بسبب أن مباريات فريق السيدات تجذب الجماهير أكثر من لقاءات السيدات.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة البلوجرانا قررت التدخل ودراسة عدة قرارات من أجل تشجيع الجماهير لحضور مباريات فريق الرجال دون الكشف عنها حتى الآن، لكن تأمل بأن مباراة جيرونا المقبلة يوم الأحد القادم تكون لها رد الفعل المناسب من الجماهير.

أخبار متعلقة:
برشلونة يكشف إصابة مدافعه سيميوني: برشلونة حقق الفوز بسبب امتلاك قوة هجومية.. وتشافي أعاد أسلوبهم توديبو: برشلونة كان يمنعنا من لمس ميسي في التدريبات برشلونة يستعيد المركز الثالث بفوز صعب على أتليتكو مدريد

وأفادت أن مباراة كلاسيكو السيدات ضد ريال مدريد في يوم 19 من الشهر الماضي كان لها حضور جماهيري أكثر من لقاء أتليتكو مدريد الذي أقيم أمس الأحد.

فعلى مستوى السيدات فاز برشلونة في الكلاسيكو بنتيجة خمسة أهداف دون رد في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني للسيدات، إذ يحتل برشلونة صدارة الدوري بالعلامة الكاملة 30 نقطة، بينما يأتي ريال خلفه مباشرة برصيد 24 نقطة.

وفاز رجال برشلونة على أتليتكو مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ15 ضمن منافسات الدوري الإسباني، إذ سجل جواو فيليكس الهدف الوحيد، اللاعب البرتغالي يلعب في برشلونة على سبيل الإعارة من الروخيبلانكوس.

وارتفع رصيد برشلونة ليصل للنقطة 34 محتلا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند النقطة 31 في المركز الرابع.

برشلونة فريق سيدات برشلونة
نرشح لكم
آس: إجراء العملية هو الحل لإصابة تير شتيجن ولكن برشلونة يكشف إصابة مدافعه ريال مدريد يوضح إصابة كارباخال سيميوني: برشلونة حقق الفوز بسبب امتلاك قوة هجومية.. وتشافي أعاد أسلوبهم سبورت: تير شتيجن لن يعود قبل بداية 2024.. والأقرب خضوعه لعملية جراحية تشافي يكشف حالة تير شتيجن.. ويعلق على قلة عدد الجماهير برشلونة يستعيد المركز الثالث بفوز صعب على أتليتكو مدريد انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) أتليتكو مدريد
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - سموحة ضد فاركو 7 دقيقة | الدوري المصري
الكونفدرالية - موعد وصول ساجرادا لمواجهة الزمالك 10 دقيقة | الكرة الإفريقية
الكرتي ينضم لتدريبات بيراميدز لمواجهة صنداونز.. وموقف السعيد 16 دقيقة | الكرة المصرية
كأس مصر - الإعلان عن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث 21 دقيقة | الكرة المصرية
آس: إجراء العملية هو الحل لإصابة تير شتيجن ولكن 30 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: السيدات يتفوقن على الرجال.. برشلونة يدرس قرارات لجذب حضور الجماهير 32 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - تغييران في اختيارات سموحة.. وسوكاري يقود هجوم فاركو ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - حرس الحدود يهزم طنطا.. وسكولز يقود لافيينا لفوز صعب أمام مكادي ساعة | القسم الثاني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر