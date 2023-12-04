دوري المحترفين - حرس الحدود يهزم طنطا.. وسكولز يقود لافيينا لفوز صعب أمام مكادي

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 17:05

كتب : رضا السنباطي

السكة الحديد و لافيينا

انفرد بتروجت بصدارة جدول ترتيب دوري المحترفين مؤقتا بعد تغلبه على بروكسي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ورفع بتروجت رصيده إلى 23 نقطة قبل مواجهة غزل المحلة أمام راية مساء اليوم.

بينما انتصر حرس الحدود على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري المحترفين.

أخبار متعلقة:
دوري المحترفين - اتحاد الكرة يعدل مواعيد مباريات الجولة الـ 12 دوري المحترفين - 6 بطاقات حمراء.. ووادي دجلة يتصدر بعد الجولة العاشرة دوري المحترفين - أبو العنين شحاتة مديرا فنيا لجمهورية شبين دوري المحترفين - هدف عبد العاطي يتسبب في إصابة مروعة للحارس.. ودجلة يزاحم بالصدارة

وشهد اللقاء طرد كل من أحمد داوودا لاعب حرس الحدود وطبيب الفريق، ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 21 نقطة.

أما لافيينا فخطف انتصارا قاتلا خارج ملعبه على حساب مكادي في الدقيقة 86 بهدف أحمد سكولز.

وجاءت نتائج المباريات الستة كالآتي:

حرس الحدود يهزم طنطا بنتيجة 3-1 (سجل محمد ممدوح هدفين ومحمد النجيلي هدف - سجل شريف مجدي لطنطا)

بتروجت تغلب على بروكسي 3-0 (سجل الأهداف حامد حمدان وسامح إبراهيم وإسماعيل بامبا)

لافيينا تغلب خارج ملعبه على مكادي 1-0 (هدف أحمد سكولز)

النجوم يهزم النصر للتعدين 2-1 (سجل للنجوم إسلام فتحي ومحمد همام - سجل للتعدين محمد كوتي)

وي يهزم مصر للمقاصة 2-1

تعادل أسوان مع بترول أسيوط سلبيا

وكان اتحاد الكرة قد قرر تقسيم دوري القسم الثاني إلى مجموعتين: المجموعة الأولى والمعروفة بدوري المحترفين تضم 20 فريقا.

وستكون المنافسة من دور واحد ثم يتأهل أول 10 أندية للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

يصعد أول فريقين مباشرة للدوري الممتاز مع خوض الثالث دورة ثلاثية مع أوائل القسم الثاني ب، ومن المركز 11 حتى ال20 ينافسون على الهبوط بعد قرار هبوط 6 أندية.

حرس الحدود طنطا بتروجت دوري المحترفين لافيينا بروكسي
نرشح لكم
دوري المحترفين - اتحاد الكرة يعدل مواعيد مباريات الجولة الـ 12 دوري المحترفين - 6 بطاقات حمراء.. ووادي دجلة يتصدر بعد الجولة العاشرة اتهامات بالفساد والوساطة.. مدرب بني سويف يكشف كواليس الانسحاب والشركة الراعية ترد ببلاغ الدرجة الثانية ب - القزازين يواصل مفاجآته.. والترسانة يستفيد من انسحاب التليفونات الدرجة الثانية ب – بيان من تليفونات بني يوسف بعد انسحاب لاعبي الفريق من مباراة الترسانة الفريق مهدد بالكامل.. عامر حسين يكشف مصير تليفونات بني سويف بعد واقعة الترسانة "مؤامرة سنوضح ملابساتها".. تليفونات بني سويف يقيل المدرب ويحيل اللاعبين للتحقيق الدرجة الثانية ب - الترسانة لـ في الجول: لاعبو تليفونات بني سويف رفضوا اللعب وحصدنا 3 نقاط
أخر الأخبار
كأس مصر - الإعلان عن مواعيد مباريات الدور التمهيدي الثالث 3 دقيقة | الكرة المصرية
آس: إجراء العملية هو الحل لإصابة تير شتيجن ولكن 12 دقيقة | الدوري الإسباني
سبورت: السيدات يتفوقن على الرجال.. برشلونة يدرس قرارات لجذب حضور الجماهير 15 دقيقة | الدوري الإسباني
التشكيل - تغييران في اختيارات سموحة.. وسوكاري يقود هجوم فاركو ساعة | الدوري المصري
دوري المحترفين - حرس الحدود يهزم طنطا.. وسكولز يقود لافيينا لفوز صعب أمام مكادي ساعة | القسم الثاني
ورشة عمل تجمع مدربي الدوري السعودي لمناقشة جدول الموسم المقبل ساعة | سعودي في الجول
كاف يعلن طاقم تحكيم صومالي لمباراة الزمالك أمام ساجرادا في الكونفدرالية 2 ساعة | الكرة الإفريقية
برناردو سيلفا: سيتي يحتاج إلى الدفاع بشكل أفضل من ذلك 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في دوري أبطال إفريقيا - يانج أفريكانز (1)-(1) الأهلي 2 انتهت كرة يد - الأهلي (25)-(24) الزمالك.. الأحمر يفوز 3 كرة يد - البنك يقصي الأهلي حامل اللقب.. والزمالك يجتاز الجزيرة في كأس مصر 4 الأهلي يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب وكولر