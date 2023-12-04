دوري المحترفين - حرس الحدود يهزم طنطا.. وسكولز يقود لافيينا لفوز صعب أمام مكادي

انفرد بتروجت بصدارة جدول ترتيب دوري المحترفين مؤقتا بعد تغلبه على بروكسي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ورفع بتروجت رصيده إلى 23 نقطة قبل مواجهة غزل المحلة أمام راية مساء اليوم.

بينما انتصر حرس الحدود على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من دوري المحترفين.

وشهد اللقاء طرد كل من أحمد داوودا لاعب حرس الحدود وطبيب الفريق، ورفع الفريق العسكري رصيده إلى 21 نقطة.

أما لافيينا فخطف انتصارا قاتلا خارج ملعبه على حساب مكادي في الدقيقة 86 بهدف أحمد سكولز.

وجاءت نتائج المباريات الستة كالآتي:

حرس الحدود يهزم طنطا بنتيجة 3-1 (سجل محمد ممدوح هدفين ومحمد النجيلي هدف - سجل شريف مجدي لطنطا)

بتروجت تغلب على بروكسي 3-0 (سجل الأهداف حامد حمدان وسامح إبراهيم وإسماعيل بامبا)

لافيينا تغلب خارج ملعبه على مكادي 1-0 (هدف أحمد سكولز)

النجوم يهزم النصر للتعدين 2-1 (سجل للنجوم إسلام فتحي ومحمد همام - سجل للتعدين محمد كوتي)

وي يهزم مصر للمقاصة 2-1

تعادل أسوان مع بترول أسيوط سلبيا

وكان اتحاد الكرة قد قرر تقسيم دوري القسم الثاني إلى مجموعتين: المجموعة الأولى والمعروفة بدوري المحترفين تضم 20 فريقا.

وستكون المنافسة من دور واحد ثم يتأهل أول 10 أندية للمنافسة على الصعود للدوري الممتاز.

يصعد أول فريقين مباشرة للدوري الممتاز مع خوض الثالث دورة ثلاثية مع أوائل القسم الثاني ب، ومن المركز 11 حتى ال20 ينافسون على الهبوط بعد قرار هبوط 6 أندية.