جالاتا سراي ينفي نيته في ضم نجم النصر السعودي

الإثنين، 04 ديسمبر 2023 - 15:31

كتب : FilGoal

كاليدو كوليبالي - الهلال - سيكو فوفانا - النصر

نفى نادي جالاتا سراي التركي نيته في ضم الإيفواري سيكو فوفانا لاعب النصر السعودي في فترة الانتقالات الشتوية.

وقال كوشكون جولبهار‬ المسؤول الإعلامي لجالاتا سراي في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية إن ناديه لم يتواصل مع نظيره النصر من أجل ضم فوفانا في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضاف "نادي جالاتا سراي لا يعرف شيئا عن هذا الأمر ولم يتواصل مع مسؤولي النصر أو المقربين من اللاعب من أجل ضمه".

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وشدد المسؤول الإعلامي للنادي التركي على أنه من الصعب الحديث عن لاعب عقده مستمر مع ناديه.

وكانت تقارير صحفية تركية أكدت في وقت سابق من الشهر الماضي أن جالاتا سراي يرغب في التعاقد مع الفيل الإيفواري، مشيرة إلى أن مواطنه ويلفريد زاها، يلعب دورًا كبيرًا في المفاوضات لإقناع فوفانا، بالانضمام إليه في صفوف الفريق التركي.

وخاض فوفانا مع نادي النصر 13 مباراة بواقع مباراة بدوري أبطال آسيا و10 مباريات في الدوري ومباراتين في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونجح في تسجيل هدف وحيد كان في بطولة كأس الملك.

وانضم فوفانا إلى النصر الصيف الماضي قادما من نادي لانس الفرنسي بعقد يمتد حتى عام 2026.

سيكو فوفانا النصر جالاتا سراي
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