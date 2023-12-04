نائب رئيس الاتحاد السكندري يكشف لـ في الجول سبب تراجع فريق السلة.. ورأيه في بيع مابولولو

يرى أحمد عبد المجيد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري، أن بيع أجوستينيو مابولولو مهاجم الفريق خطوة لصالح النادي.

أجوستينيو مابولولو النادي : الاتحاد السكندري الاتحاد السكندري

وارتبط اسم مابولولو خلال الفترة الماضية بالرحيل عن الاتحاد السكندري وامتلاك عدد من العروض الخارجية.

وجاء حوار أحمد عبد المجيد مع FilGoal.com كالآتي:

مجلس الإدارة

"في فترتنا الأولى كان لدينا أهداف لخدمة الأعضاء مثل تجديدات وبداية فرع سموحة وأرى أننا حققنا 75% من أهدافنا على الأقل".

"نحاول خلال الفترة الحالية إنجاز العمل بأقرب وقت ولكن هناك بعض المعوقات نسعى للتعامل معها".

"كانت لدينا مشكلة مع بداية الفترة بسبب التراخيص، ولكن حاليا التأخر أسبابه مالية من الشركة المنفذة".

"حققنا أجزاء من أهدافنا منذ قدومنا إلى النادي، ولكن خلال الدورة الحالية وجدنا العديد من المشاكل المالية والإدارية وهو ما صعب الأمر".

"لائحة الثماني سنوات؟ بالنسبة لي أوافق عليها وضد تغييرها رغم أنه بذلك لن يحق لي الترشح، وأرى أن ذلك عادلا لضخ دماء جديدة تسعى للتجديد والتطوير".

فريق السلة

"قمت بقيادة لجنة كرة السلة في سنتين وبعد عدم تحقيق أي بطولة رأيت أنه من الضروري تغيير ذلك النظام وأنهينا عمل اللجنة".

"من وجهة نظري ومن موضع المسؤولية أرى أن سبب عدم حصولنا على بطولات في آخر عامين يأتي بسبب الغرور نوعا ما عقب تحقيق ستة ألقاب في موسم واحد".

"بعد تلك الفترة كنا في حاجة لعملية إحلال وتجديد سريعة وهذا الخطأ الذي ندفع ثمنه آخر ثلاث سنوات".

"كان على لجنة كرة السلة إجراء عمليات إحلال وتجديد ودفع بعناصر من الناشئين ولكن لم يكن هناك خطة بديلة".

"أرى أن فريق كرة السلة خلال الفترة الحالية من الموسم فريق قوي ويملك عناصر قوية، ومراكز قليلة فقط تحتاج لدعم، فريقنا يخسر في الثواني الأخيرة وهو ما يعني أننا في المنافسة".

"تغيير المحترف وضم كريس كرافورد جاء بناء على وجهة نظر فنية بحتة، والحديث في الوقت الحالي عن نيتنا تغيير المحترف مجددا مجرد شائعة".

وودع فريق الاتحاد منافستي البطولة العربية للأندية ودوري المرتبط بعد الخسارة من الأهلي.

كرة القدم

"أندية الشركات تعتبر محترفة ولديها ميزانية مخصصة لفرق الرياضة، لكن الأندية التابعة للدولة ستظل تعاني من أزمات مالية لحين إصدار قانون يلزمها بشركة كرة منفصلة".

"عدم الاستغناء عن مابولولو؟ الجماهير يهمها الحصول على بطولات أو المشاركة في البطولات القارية هذا فقط ما يهمها بغض النظر عمن يدير الكرة سواء شركة الكرة أو مجلس الإدارة، مثال على ذلك نادي باريس سان جيرمان حصل على الألقاب بعد بيعه والجماهير لا تهتم سوى باللقب".

"بالنسبة لي أنا مع بيع مابولولو، لا أعتقد أن الاتحاد سيمكنه الدخول في المراكز الثلاثة الأولى مع صرف أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز أضعاف ما نصرفه، لذلك هدفنا التواجد من الرابع إلى السادس ويمكن تحقيق ذلك مع مابولولو ولكن بدونه قد نهبط مركزا أو اثنين فلن يشكل ذلك فارقا كبيرا".

"لا أعترض على بيع مابولولو في يناير إذا وصل مبلغا كبيرا في ظل الأزمة المالية".

ونجح مابولولو -31 عاما- في المساهمة بسبعة أهداف خلال ست مباريات خاضهم مع الاتحاد في الدوري.

وسجل مابولولو ستة أهداف وصنع آخر خلال المواجهات الستة.

"لا يوجد نادي يضم محترفين عن طريق عين خبيرة لأنه لا يوجد من يذهب ويتابع ولكن فقط عن طريق مقاطع فيديو وكمثال النادي الأهلي نفسه يعاني من الأمر نفسه".

"بالتأكيد ستكون هناك تدعيمات لفريق كرة القدم في يناير، وأرى أن فريق السلة داخل منافسة دوري السوبر بكل قوة يجب أن نركز أكثر على الأمر البدني لأن دائما ما يتفوق علينا الأهلي في الفترة الرابعة".

"ما يقال عن تزوير أعمار لاعبين في قطاع الناشئين مجرد كلام غير صحيح، أثبتنا أن ذلك شائعات ولن أرد على أمر غير صحيح من يريد أن يتحدث فليتحدث".

"أعضاء أي نادي يملك فريق كرة قدم مظلومين، بسبب تخصيص جزء كبير من الميزانية للعبة كرة القدم، لذلك لازلت عند رأيي أن الحل في شركة كرة وهي إدارة محترفة منفصلة عن مجلس إدارة النادي".

"لا أتوقع خروج النادي أو أي نادي يملك فريق كرة قدم من أزمة مالية طالما لا يوجد شركة كرة محترفة".