برشلونة يكشف إصابة مدافعه

أوضح نادي برشلونة تفاصيل إصابة لاعبه إنييجو مارتينيز بعد إصابته قبل لقاء أتليتكو مدريد.

وأصيب إنييجو مارتينيز خلال فترة الإحماء قبل لقاء أتليتكو مدريد يوم الأحد والتي انتهت بفوز كتالوني بنتيجة 1-0.

وأفاد برشلونة في بيان "الفحوصات الطبية تُظهر إصابة إنييجو مارتينيز في العضلة الضامة".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

وكان اللاعب في التشكيل الأساسي قبل أن يتعرض للإصابة خلال الإحماء.

وقرر تشافي هيرنانديز الدفع بالدنماركي أندرياس كريستنسن بدلا منه.

وحقق برشلونة فوزا صعبا على أتليتكو مدريد بهدف دون مقابل على ملعب الأول في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

وسجل برشلونة هدفه الوحيد عن طريق جواو فيليكس.

الفوز رفع رصيد برشلونة للنقطة 34 ليستعيد المركز الثالث من أتليتكو مدريد الذي توقف رصيده عند النقطة الـ 31.

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