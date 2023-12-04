ريال مدريد يوضح إصابة كارباخال

أوضح ريال مدريد تفاصيل إصابة لاعبه داني كارباخال بعد إصابته خلال منافسات الدوري الإسباني.

وأصيب كارباخال في مباراة الفريق بالدوري الإسباني ضد غرناطة يوم السبت والتي انتهت بالفوز 2-0.

وأفاد ريال مدريد في بيان "أظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا كارباخال، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، انه يعاني من إصابة في عضلة السمانة".

وأضاف البيان "نحن الآن بانتظار تطور حالته".

ومن المتوقع أن يغيب كارباخال حتى نهاية العام الجاري، وفقا لتقارير إسبانية عديدة.

وأوضحت التقارير أن الفريق الطبي لريال مدريد يسعى لتجهيز كارباخال لكأس السوبر الإسباني في العاشر من يناير المقبل بالسعودية.

وحقق ريال مدريد الفوز على غرناطة بهدفين دون مقابل على ملعب سانتياجو برنابيو في الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

سجل هدفي ريال مدريد في المباراة كل من براهيم دياز ورودريجو.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة الـ 38 في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن جيرونا، بينما استمر غرناطة في المركز الـ 19 برصيد سبعة أهداف.

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